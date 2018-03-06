الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري استقبل المبعوث الفرنسي للإعداد لسيدر

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في "بيت الوسط"، مبعوث الرئاسة الفرنسية للإعداد لمؤتمر "سيدر" بيار دوكيزن، يرافقه السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، وعرض معه التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر "سيدر" في باريس الشهر المقبل . بعد الاجتماع، قال دوكيزن: "اجتماعنا اليوم يأتي في إطار متابعة التحضيرات لمؤتمر سيدر، من خلال مرحلة أولى تتمثل بالاجتماع الذي سيعقد غداً بين الشركات المشاركة في سيدر، ضمن فعاليات مؤتمر الاستثمار في البنى التحتية في لبنان، والذي سيجري برعاية الرئيس الحريري.

وكالة الأناضول

وزير خارجية لبنان يتمسك بموقف بلاده الرافض لتوطين السوريين

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل، الإثنين، إن بلاده عانت كثيراً جراء اللاجئين السوريين ولا حل للأزمة "إلا بعودة النازحين، والقضاء على الإرهاب بالمنطقة"، في تأكيد على موقف بلاده الرافض لتوطين السوريين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البرازيلي، الويزيو نونيس فريير، عقب مباحثات مشتركة في بيروت. وطالب باسيل من نظيره البرازيلي "مساندة لبنان في تغيير المفاهيم، التي تحاول اتباعها مجموعة من الدول، ممن تسعى لفرض اندماج النازحين داخل مجتمعات دول صغيرة مثل لبنان". ولفت الوزير اللبناني إلى أنّ "أثر فرض الاندماج والتوطين على الدول المضيفة للنازحين يؤدي إلى تغييرات سياسية دراماتيكية كبيرة على الصعيد الدولي". وحذر باسيل من التداعيات "الخطيرة للنزوح السوري، ليس فقط على لبنان، بل على دول قريبة في أوروبا ومنها إلى باقي الدول".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوتين وماكرون يؤكدان على تنفيذ القرار 2401 حول سورية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي ضرورة تنفيذ القرار الدولي رقم 2401 حول سورية. وقالت الرئاسة الروسية في بيان "بطلب من الجانب الفرنسي جرى اتصال هاتفي بين بوتين وماكرون وتمت مناقشة القضايا الرئيسية للوضع في سورية في سياق الجهود الدولية للقضاء على بؤر الإرهاب فيها وتوفير تسوية سياسية طويلة الأجل للأزمة هناك".

وكالة أنباء رويترز

روسيا: أميركا تنتهك قرار الأمم المتحدة بشأن سوريا

قالت وزارة الدفاع الروسية الاثنين إن واشنطن تنتهك قراراً للأمم المتحدة بشأن سوريا بتقاعسها عن منع مقاتلي المعارضة الذين تسيطر عليهم من شن هجمات يومية على الجيش السوري في الغوطة الشرقية وعلى دمشق. كان ذلك في معرض رد موسكو على اتهام أميركي الأحد بأن طائرات روسية قصفت الغوطة الشرقية المحاصرة رغم قرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار. وقالت الوزارة إن واشنطن هي من يخرق قرار الأمم المتحدة وإنها لم تفعل شيئاً لمنع المعارضة من قصف دمشق من الغوطة الشرقية في ضربات سقط فيها قتلى مدنيون.

وكالة فرنس برس

تركيا ترفض الإفراج عن جنديين يونانيين موقوفين

رفضت محكمة تركية الاثنين طلب الإفراج عن جنديين يونانيين أوقفا الخميس الفائت لدخولهما الأراضي التركية في شكل غير شرعي، وفق وكالة دوغان للأنباء. ودخل الجنديان الأراضي التركية فيما كانا يقومان بدورية على الحدود وأوقفا الجمعة بتهمة دخول منطقة عسكرية محظورة. وأكد الجنديان أنهما دخلا تركيا من طريق الخطأ واستأنف محاموهما قرار التوقيف ولكن طلبهم رفض، بحسب الوكالة. وذكرت وسائل الإعلام التركية في البداية أنهما أوقفا أيضاً بتهمة "التجسس العسكري" الأمر الذي نفته السلطات اليونانية. وأوضح المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ الاثنين في مؤتمر صحافي أن ثمة تحقيقاً بحقهما في هاتين التهمتين لكنهما أوقفا فقط لدخولهما منطقة عسكرية محظورة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الولايات المتحدة تصدر مقاتلات لا تطير

أعلن مدير قسم تنفيذ برنامج تطوير وشراء "إف-35" التابع للبنتاغون، مات وينتر، أن نسبة 51% من أصل 280 مقاتلة تم تسليمها إلى القوات المسلحة الأميركية والدول الشريكة لها، غير قادرة أن تطير. ووفقاً لأقواله، فإن الطائرات تملك خللاً في محركاتها وأنظمة دعم الحياة للطيارين والبرمجيات. وأفاد موقع "Military.com" أن مقاتلات "إف-35"، التي تم تسليمها من الدفعة الثانية إلى الرابعة، تستخدم بنسبة 40-50% ومن الدفعة التاسعة إلى العاشرة بنسبة 70-75%. وأكد وينتر أن الجزء الأكبر من المقاتلات المعطلة أرسل إلى الخارج ضمن الدفعة الأولى. وتنتج المقاتلات من قبل شركة "لوكهيد مارتن"، التي وضعت جميع جهودها في تصنيع "إف-35"، بناء على طلب البنتاغون وغيره من البلدان، إلا أن إصدارها يتأخر وقطع الغيار ليست كافية.

وكالة أنباء شينخوا

خبراء سودانيون: مبدأ "دولة واحدة ونظامان" الصيني يقدم نموذجاً جيداً

قال خبراء سودانيون إن النجاح الكبير لمبدأ "دولة واحدة ونظامان" للصين يرسي نموذجاً جيداً للدول الأخرى لحل المشكلات. وقال حسن الساعوري، أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين ورئيس الجمعية السودانية للعلوم السياسية، لوكالة شينخو: "منذ تطبيق المبدأ في هونغ كونغ وبعدها ماكاو، ساعدت التجربة على خلق استقرار سياسي واقتصادي في المنطقتين". وأضاف "هونغ كونغ حققت نجاحاً كبيراً في الحفاظ على مكانتها الاقتصادية بفضل هذا المبدأ. هذا الحكم الذاتي المرن أسهم في الحفاظ على علاقة وثيقة بين الحكومة المركزية الصينية وإدارة هونغ كونغ". وأكد الساعوري أن المبدأ يمكن تطبيقه أيضاً على تايوان، معتبراً إياه أكثر الخيارات منطقية وقابلية للتطبيق مقارنة بالخيارات الأخرى.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

مسؤولة فرنسية: الإتفاق النووي وثيقة فاعلة في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي

قالت رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية - الإيرانية دلفين أو، ان باريس بوصفها أحد أطراف المفاوضات النووية مع إيران، تدعم الحفاظ على الاتفاق النووي ووفاء الجانبين بإلتزاماتهم، معتبرة الاتفاق النووي وثيقة فاعلة في الحفاظ على السلام والأمن الإقليمي. وأضافت رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية الفرنسية - الإيرانية في البرلمان الوطني لهذا البلد الإثنين، خلال لقائها برئيس جمعية الصداقة البرلمانية الإيرانية - الفرنسية ورئيس مركز الأبحاث بمجلس الشورى الإسلامي كاظم جلالي، أضافت أنه ثمة حوارات جيدة جارية حالياً بين مسؤولي البلدين وأن البرلمان الفرنسي يرحب بتعزيز هذه الحوارات البرلمانية الثنائية.