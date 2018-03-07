الوكالة الوطنية للإعلام

غراندي وصل إلى بيروت للاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين

وصل المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي إلى بيروت، آتياً عن طريق باريس في زيارة رسمية للبنان تستمر أياماً، تهدف إلى الاطلاع على أوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة اللبنانية. كما سيلتقي عدداً من المسؤولين على أن يعقد مؤتمراً صحافياً بعد ظهر الجمعة المقبل. وكان في استقباله بالمطار ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار والديبلوماسي طنوس القبعيتي عن وزارة الخارجية والمغتربين.

وكالة الأناضول

ولي العهد السعودي: ندعم مصر في حربها ضد الإرهاب

قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، إن بلاده تدعم مصر في "حربها ضد الإرهاب، حتى تجفيف منابع تمويله واجتثاث جذوره". جاء ذلك خلال لقائه رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، في ثالث وآخر أيام زيارته إلى القاهرة. وأفاد بيان لمجلس الوزراء المصري أن الجانبين أكدا الحرص على زيادة التنسيق والتعاون في مختلف المجالات، والحوار حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف البيان أن زيارة بن سلمان للقاهرة "تعد دفعة جديدة للعلاقات القائمة بين البلدين، وتفتح مجالات إضافية للتعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري بينهما، بما يحقق المصالح المشتركة".

وكالة فرنس برس

دعوة البرلمان الكاتالوني إلى جلسة لتعيين رئيس جديد في 12 آذار

دعا رئيس برلمان كاتالونيا إلى جلسة نقاش لتعيين رئيس جديد للمنطقة مع وجود مرشح وحيد هو خوردي سانشيز القيادي الاستقلالي المسجون قرب مدريد، بحسب ما أعلن البرلمان الكاتالوني الثلاثاء. وجاء في بيان للبرلمان أن "رئيس البرلمان روجيه تورنت وقع صباح اليوم الدعوة لنقاش تعيين النائب خوردي سانشيز كمرشح للرئاسة".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يؤكد أهمية تنمية الاقتصاد عالي الجودة

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ (الاثنين) إن تركيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة يتعين أن يكون على تحويل الصناعات وتحديثها. وأوضح شي أنه يتعين بذل جهود لتعزيز وتحسين الاقتصاد الحقيقي، وذلك خلال انضمامه لمناقشة مع نواب من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم خلال الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

إيران تؤكد تيسير نقل التقنية النووية السلمية

قال مندوب إيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية رضا نجفي بوصفه رئيساً لمجموعة الـ77، على ضرورة الإرتقاء بالأمان النووي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال وتيسير نقل التقنية السلمية. وألقى السفير والمندوب الدائم لإيران في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيس مجموعة الـ77 خلال الإجتماع الدوري لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لشهر آذار المنعقد حالياً في مقر هذه الوكالة بمدينة فيينا، كلمتين منفصلتين خلال هذا الإجتماع، سلط الضوء خلالهما على مواقف ورؤى البلدان النامية بشأن مواضيع الأمان النووي والتقنية النووية.