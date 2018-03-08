TL

عالجت وحدات من الجيش الاشتباكات في مخيم شاتيلا والتي أوقعت قتلى وجرحى بين فصيلي الصاعقة وفتح الانتفاضة.

وفي ما يتعلق بالتهويل الإسرائيلي والجدار العازل، أكد قائد الجيش العماد جوزف عون على منع إقامة هذا الجدار على الأرض اللبنانية، مشيراً إلى قرارات المجلس الأعلى للدفاع التي تؤكد على الحقوق اللبنانية.

وفي مجال آخر شدد رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء على دور الأجهزة الأمنية والتنسيق والتعاون في ما بينها. وأطلع الرئيس الحريري مجلس الوزراء على نتائج زيارته الأخيرة للرياض.

المنار

جدد قائد الجيش العماد جوزاف عون الثابتة العسكرية بجهوزية الجيش بكافة وحداته لردع أي اعتداء إسرائيلي، والدفاع عن سيادة الوطن ومنع العدو من إقامة جداره على الأراضي اللبنانية، أو التعدي على حدودنا البحرية وحقوقنا النفطية.

وبعد عام على توليه قيادة الجيش، حدد العماد عون تحديين يواجهان الجيش في الجنوب؛ تسلل إرهابيين من الجهة السورية عبر شبعا، والخروقات والتهديدات الإسرائيلية المستجدة.

nbn

على طاولة مجلس الوزراء، حضر ملف الكهرباء على شكل ملخص عملي مقرون بخلاصة سياسية قدمها رئيس الجمهورية ميشال عون، وتم الاستماع إليه بكثير من التركيز وهو سيخضع للدراسة وفقاً لوزير المال علي حسن خليل.

mtv

أقفل باب الترشيحات للانتخابات على كثير من المرشحين والكثير من المرشحات والكثير من العبر، أهمها أن النسبية فتحت باب أمل أمام التغيير.

NTV

استعاد رئيس الجمهورية زمام المبادرة كهربائياً من خلال اللجوء إلى استعراض الديون التي راكمها هذا القطاع في ستة وعشرين عاماً، وبلغت ما يفوق ستة وثلاثين مليار دولار مهاجماً معرقلي الحلول الذين تسببوا بضرر للمواطنين ومالية الدولة على حد سواء.

المستقبل

أبواب الحل لأزمة الكهرباء طرقها رئيس الجمهورية ميشال عون خلال جلسة الحكومة، ووزع على الوزراء تقريراً مفصلاً يتناول واقع الكهرباء في لبنان والعجز الذي تسببه في المالية العامة وارتفاع الدين العام والحلول المقترحة.

OTV

انقضت منتصف ليل أمس مهلة الترشيح لاستحقاق 2018. وبات اللبنانيون من اليوم وحتى السادس والعشرين من آذار في حال ترقب لإعلان اللوائح، حتى ينصرفوا لتحديد خياراتهم النهائية على ضوئها.

LBC

في السادس من أيار المقبل، أي بعد شهرين ويوم من اليوم، سيتوجه اللبنانيون إلى صناديق الاقتراع بعد تسعة أعوام، أبعدوا خلالها قسراً عن الحياة الديموقراطية. في السادس من أيار، سيدلي اللبنانيون بأصواتهم على أساس قانون نسبي، أبعد عنهم كأس الغالبية المرة، وقربهم أكثر من عدالة التمثيل.

الميادين

أشارت المستشارة السياسية والإعلامية للرئاسة السورية، ​بثينة شعبان​، إلى أنّ "هناك تهويلاً إعلاميّاً يقوم به الغرب ضدّ ​سوريا، وكلّ حلفاء سوريا يتعاملون معها وفق قواعد الاحترام المتبادل.

الجزيرة

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني منسقة السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، في إطار زيارته الرسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل. وبحث أمير قطر والوفد المرافق له مع المسؤولين الأوروبيين سبل تعزيز التعاون المشترك، كما تم التوقيع على ترتيبات مشتركة للتعاون بين وزارة الخارجية القطرية وهيئة العمل الخارجي للاتحاد، بهدف تشجيع تبادل المعلومات والمشاروات وتعزيز الحوار.

العربية

أعلن تنظيم "​جيش الإسلام​" ضمن فصائل ​المعارضة السورية​، أنّ "5 من عناصره تسلّلوا إلى ممرّ مدرج مطار القاعدة العسكرية الروسية الجوية في حميميم واستعملوا رشاشاً ثقيلاً، وعندما اقتربت الطائرة الروسية "An-26 " على ارتفاع 100 متر قصفوها بالرشاش الصغير وأسقطوها".