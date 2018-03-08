النهار/ سابين عويس

رأت أن جل ما يمكن أن ينتهي إليه مؤتمر سيدر نقاش ثم بيان من 3 صفحات يشير إلى أن لبنان قدم برنامجاً استثمارياً إصلاحياً، وأن المجتمعين يترقبون الالتزام اللبناني بالتنفيذ، ثم اجتماع أول يعقد على مستوى كبار الموظفين يفتح الحوار حول ما تحقق. وبناء عليه يمكن الكلام على دعم حقيقي، وإلا يبقى المؤتمر في ظل الخطابات الكلامية البعيدة عن الأفعال وهذا حتماً لا تريده فرنسا الراغبة بدور فاعل في المنطقة عبر البوابة اللبنانية.

النهار/ إميل خوري

رأى أنه ليس المهم أن يسجل عدد المرشحين للانتخابات النيابية رقماً قياسياً لم تسجله أي انتخابات في الماضي، إنما المهم أن يسجل عدد المقترعين رقماً قياسياً كي يمثل المرشح الفائز شتى فئات الشعب وأجياله تمثيلاً صحيحاً، ويصح القول إن الشعب هو فعلاً مصدر السلطة، وإلا فإنه لا يكون كذلك إذا لم تكن الانتخابات حرة ونزيهة ونسبة المقترعين مرتفعة.

الجمهورية/ جوني منير

أشار إلى أن السعودية نجحت في إعادة ترميم خريطة نفوذها في لبنان، ولكن مع إدخال تعديلات أساسية على أسلوب العمل من خلال ترك هامش واسع من حرية الحركة للرئيس سعد الحريري، الذي يتقاطع بذلك مع نظرة جنبلاط وأسلوبه في المرحلة الحالية، وقال إن السعودية نجحت في استعادة الحريري ومنعت انزلاقه في اتجاه تركيا أو ربما قطر كسند إقليمي.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

أشار إلى تصاعد اهتمام السعودية بلبنان، وقال إن الرياض دعمت توجهات الحريري فشجعته على الانفتاح على مختلف المكونات السياسية ضمن فريق 14 آذار وخارجه. ويتناول الشأن الانتخابي قائلاً، إن لا أحد من الأفرقاء السياسيين سيفوز بأكثرية، بل إن هذا القانون الانتخابي الذي يعتمد النظام النسبي سيعطي لكل فريق حجمه فائزاً كان أم خاسراً.

المستقبل/ وسام سعادة

رأى أنه من المفترض أن يعود النقاش حول قانون انتخابي أفضل بعيد انتخاب المجلس العتيد، لأن القانون الحالي الذي ما كان من الممكن الاتفاق على سواه العام الماضي، هو قانون لدورة واحدة، شأنه في هذا شأن القوانين الانتخابية السابقة له.