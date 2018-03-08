THE NEW YORK TIMES

كشف مسؤولون في الاتحاد الأوروبي عن سلسلة من الرسوم الجمركية التي سيفرضونها على البضائع الأميركية في حال نفذت الولايات المتحدة ما تعهّد به الرئيس ترامب حول فرضه رسوماً جمركية كبيرة على الفولاذ والألمنيوم المستورد الأمر الذي يرفع من خطر اندلاع حرب تجارية بين الطرفين. هذا الإعلان الذي صدر من بروكسل شكّل الرد الأحدث ضمن سلسلة من الردود الهجومية من جانب الأوروبيين الممتعضين. وكان اللافت للاهتمام مباشرة بعد تعهّد ترامب برفع الرسوم الجمركية استقالة كبير مستشاريه الاقتصاديين غاري كوهن الثلاثاء بسبب السياسة التي قرر ترامب اعتمادها.

THE GUARDIAN

النفوذ الصيني يبرز فيما تتجه سيراليون إلى الانتخابات

تستعد سيراليون الأربعاء للتصويت على أول حكومة لها منذ 10 سنوات في انتخابات ظلت مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل أزمة اقتصادية طويلة وتعافي بطيء من وباء الإيبولا الذي ضرب البلاد. والبارز في هذه الانتخابات تقدم حزب جديد لديه فرصة جدية لاختراق هيمنة الحزبين التقليديين في البلاد وهو حزب الائتلاف الوطني الكبير الذي يقوده مسؤول سابق في الأمم المتحدة. ولكن العديد من الناس يعتبرون أن أحد أهم اللاعبين في الانتخابات هو الشريك التجاري القادم من مسافة 8 آلاف ميل والمستثمر بقوة في سيراليون بفضل العلاقة المقرّبة مع رئيس البلاد إرنست باي كوروما. وكانت سيراليون قد وسّعت علاقاتها التجارية مع الصين لتبلغ مستويات غير مسبوقة منذ الثمانينيات وحصلت ‏الشركات الصينية بموجب هذا التقارب على الحصة الأكبر من خام الحديد الذي يُستخرج في سيراليون كما شقت ‏طرقات في أماكن نائية لتصبح البلد المصدّر الأول للأسماك والأخشاب إلى الصين.‏

روسيا اليوم

بريطانيا والسعودية تطمحان لزيادة التبادل التجاري حتى 65 مليار جنيه استرليني

أعلنت بريطانيا أن هناك خطة لزيادة التجارة والاستثمار المتبادلين بين لندن والرياض إلى 65 مليار جنيه استرليني (90.29 مليار دولار) خلال الأعوام القادمة. وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في بيان بعد اجتماعها مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في لندن: "تم الاتفاق خلال الاجتماع على هدف طموح لتجارة متبادلة وفرص استثمار بحوالي 65 مليار جنيه على مدار الأعوام المقبلة، بما في ذلك استثمار مباشر في المملكة المتحدة ومشتريات عامة سعودية جديدة من شركات في المملكة المتحدة". وأضاف البيان أن "هذه دفعة مهمة لازدهار المملكة المتحدة ودلالة واضحة على الثقة الدولية القوية باقتصادنا بينما نستعد لمغادرة الاتحاد الأوروبي". وأشار البيان إلى أن فرص الاستثمار هذه ستشمل العديد من القطاعات، بما فيها التعليم والثقافة والرعاية الصحية والتكنولوجيات والطاقة المتجددة والصناعات الدفاعية. وأكّدت رئيسة الوزراء البريطانية دعمها الثابت لبرنامج "رؤية 2030" التنموي السعودي، ورحّبت بالإصلاحات الأخيرة في السعودية. وتجدر الإشارة إلى أنه عُقد في لندن الأربعاء اجتماع لمجلس الشراكة الاستراتيجية للبلدين.