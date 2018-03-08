الوكالة الوطنية للإعلام

بري في لقاء: المجلس المقبل يجب ان يأخذ دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدية لمحاربة الفساد

أخذ الاستحقاق النيابي حيزاً أساسياً في لقاء الأربعاء النيابي. وتوقف الرئيس بري عند العدد الكبير الذي سجل للمرشحين للانتخابات والذي لم يحصل منذ الاستقلال، معتبراً "أن هذا الرقم يعود لأسباب عديدة منها، النظام النسبي للقانون الجديد، وتحريك العصب الطائفي والمذهبي نتيجة الصوت التفضيلي". وأسف الرئيس بري مرة أخرى لـ"عدم ترشح 41 شخصية نيابية وتشريعية لعبت دوراً مهماً في الندوة النيابية". وقال: "إن المجلس المقبل يجب أن يأخذ دوره في الرقابة والمحاسبة بكل جهد وجدية لمحاربة الفساد والمساهمة في تعزيز العملية الإصلاحية في البلاد".

وكالة الأناضول

واشنطن تتهم موسكو باستخدام سوريا لتجربة طائراتها الحربية

اتهمت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "هيثر ناويرت"، روسيا باستخدم سوريا لـ تجربة" طائراتها الحربية "سوخوي-57". وذكرت ناويرت أن روسيا نفذت 20 عملية قصف على دمشق والغوطة الشرقية في الأسبوع الأخير وأضافت "حالياً تستخدم روسيا، سوريا لتجربة طائراتها الشبح سو-57". وأشارت إلى وجود عمل كثير يتوجب على روسيا القيام به فيما يتعلق بإحلال السلام وأمن المدنيين والمساعدات الإنسانية في سوريا.

وكالة أنباء رويترز

مصدر: إردوغان وروحاني اتفقا على الإسراع بتنفيذ الهدنة في الغوطة السورية.

قال مصدر بمكتب الرئيس التركي طيب إردوغان إن إردوغان ونظيره الإيراني حسن روحاني اتفقا في اتصال على الإسراع بجهود تنفيذ وقف إطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية في سوريا. وأضاف المصدر أن الزعيمين أكدا أهمية أن تبذل تركيا وروسيا وإيران جهوداً مشتركة لتنفيذ وقف إطلاق النار. كان إردوغان قد أجرى أيضاً اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء لبحث التطورات الحالية في الغوطة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: سيتم القضاء على المسلحين في الغوطة ومن يريد الاستسلام يمكنه المغادرة

قالت المتحدثة الصحفية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه سيتم القضاء على المسلحين الذين يواصلون تنفيذ الأعمال الإرهابية في الغوطة الشرقية . وأضافت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي لها، أن من يريد الاستسلام من الإرهابيين يمكنهم مغادرة المنطقة. وأكدت المتحدثة قائلة: "إن نظرة روسيا واحدة، سيتم القضاء على المسلحين الذين ما زالوا يواصلون القتال ويستمرون في ارتكاب الأعمال الإرهابية".