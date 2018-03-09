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اللواء 5 /3/ 2018

فاجعة أستوري ترجئ بطولة إيطاليا

أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي لكرة القدم وفاة قائده المدافع الدولي دافيدي أستوري (31عاماً) بشكل مفاجئ ليلاً في أحد فنادق مدينة أودينيزي، حيث كان الفريق متواجداً استعداداً للقاء نادي المدينة ضمن المرحلة السابعة والعشرين من الدوري، والتي أرجئت مبارياتها المقررة الأحد حداداً. وأشارت تقارير صحافية محلية إلى أنه تم العثور على اللاعب متوفياً في غرفته، مرجحة أن تكون الوفاة ناجمة عن تعرضه لنوبة قلبية حادة.

الأنوار 6 /3/ 2018

هنري مستعد لتولي تدريب أرسنال

أكد المهاجم الدولي الفرنسي السابق تييري هنري أنه "لم أتراجع يوماً بوجه التحدي" وإذا أصبح منصب المدرب في فريقه السابق أرسنال الإنكليزي شاغراً بإستقالة مواطنه فهو مستعد لاستلام المهمة.

الأنوار 7 /3/ 2018

سحب القميص رقم الـ 13 تكريماً لأستوري

قرر فريقا فيورنتينا وكالياري الايطاليان لكرة القدم سحب القميص رقم 13 الذي كان يحمله مدافعهما الدولي دافيدي أستوري الذي وفاته المنية بحسب ما أعلنه نادي فلورنسا. وكتب فيورنتينا في حسابه على تويتر:"تكريماً له ولجعل ذكرى دافيدي أستوري لا تمحى من الذاكرة، قرر كالياري وفيورنتينا سحب القميص رقم 13". وأرفق فيورنتينا رسالته بصورة لأستوري مرتدياً قميصه كتب عليها:"هذا القميص لك إلى الأبد".

الشرق 8 /3/ 2018

فيتيل يتصدر التجارب و"مرسيدس" يتوقع صراعاً ثلاثياً على لقب فورمولا 1

يتوقع مرسيدس بطل العالم صراعاً ثلاثياً على لقب بطولة فورمولا 1 للسيارات مع إنطلاق الجولة الثانية من التجارب التي تسبق إنطلاق الموسم الجديد حيث أظهر فريقا فيراري وردبول سرعة كبيرة.