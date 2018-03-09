TL

لماذا سمي هذا اليوم بيوم المرأة العالمي؟

الدافع إلى الاستغراب هو أن المرأة كل يوم وعلى مدى الحياة حسب الأعمار والأقدار، وهي بالنسبة إلى الرجل تمثل الشراكة في كل الأحاسيس وحتى الأعمال، وصدق من قال إن من لا امرأة له لا يوم له على مدى أيام الفرادة.

إنها نصف المجتمع وإنها كل المنزل وحتى أساس العمل، فهل هناك من يطلب في العلم والتجارة والطب وكل نواحي الحياة أن يكون العمل مقتصراً على الرجل فقط؟

المنار

كلما فكر الإسرائيلي ولو بالمناورة ضد لبنان لرفع المعنويات، ضحدها التاريخ الجنوبي القريب والبعيد، الذي لم تسلم منه الذاكرة العبرية ولا حاضرها، وكلما لوّحوا بحرب، أعاد لهم إعلامهم المحطات الدامية بل الكارثية، ليس آخرها ما أسموه "كارثة السفاري"، يوم أحرق الاستشهادي أبو زينب بنار المقاومة جنود العدو في سهل الخيام مقابل مستعمرة المطلة عام 85.

nbn

اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى غداً في قصر بعبدا، وعلى جدول أعماله عدد من المواضيع، من بينها احتمال إلغاء التدبير رقم 3 المتعلق بالجيش.

mtv

تحت ضغط المهل الفاصلة عن مؤتمرات الدعم، تخلّت الحكومة عن الأرقام الفضفاضة في موازنات عدد من الوزارات ما سيسمح للبنان دخول الأبواب الضيقة لقاعات المؤتمرات، علماً أن بعض الوزارات التي ترعى صحة الناس وسلامتهم كانت المتضرر الأكبر من هذا الرجيم.

NTV

من معبر الثامن من آذار خرجت الموازنة العامة بفرعها الوزاري المصغر، تمهيداً للاستعجال في إقرارها لتكون هدية لمؤتمر باريس.

المستقبل

الأيام الثلاثة الفاصلة عن إعلان لوائح المستقبل تترافق مع موجة عالية من الاتصالات والمشاورات التي من شأنها أن تضع اللمسات الأخيرة على صورة التحالفات الانتخابية، في وقت ينتظر أيضاً أن تستكمل اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الموازنة عملها الأحد تمهيداً لعرض ما توصلت إليه على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.

OTV

يترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الثالثة من بعد ظهر غد اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، وعشية مؤتمري روما وباريس، أنجزت اللجنة الوزارية مشروع موازنة 2018، وتستعد لإجراء قراءة أولية له مساء الأحد المقبل، تمهيداً لسلوكه طريق الإقرار النهائي في مجلس الوزراء ثم مجلس النواب.

LBC

أكثر من ملف يتسابق على الأولوية في الاهتمام: سياسياً وانتخابياً وقضائياً وديبلوماسياً وكهربائياً.

الميادين

تركيا تعلن سيطرتها على مركز بلدة جنديرس، وموفد الميادين يفيد باستعادة مقاتلي وحدات حماية الشعب تلّ جنديرس جنوب مدينة عفرين بعد معارك مع المسلحين المدعومين من تركيا. يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان وزير الخارجية التركي أن العملية التركية في عفرين تنتهي في أيار/ مايو المقبل.

الجزيرة

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون الخميس من أديس أبابا، إنّ لدى إثيوبيا دوراً مهماً في الحفاظ على أمن المنطقة، مؤكداً تعاون بلاده مع الاتحاد الأفريقي ودعمها لتكامله الاقتصادي، وذلك بعد مخاوف من تهميش واشنطن في القارة.

العربية

التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في ثاني أيام زيارته إلى العاصمة البريطانية لندن، رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي.