النهار/ سركيس نعوم

تناول المطالبات بإصدار قانون عفو عام، وقال طبعاً لا بد أن يثار موضوع العفو من جديد بعد الانتخابات النيابية، إذا لم تحصل تطورات تفرض على مجلس النواب الاستعجال في إقرار قانونه.

الجمهورية/ نبيل هيثم

قال إن الوقت أصبح قاتلاً ولأنه كذلك ولأنه أيضاً أصبح ضيقاً، فإنه لا يتسع لأن تقارب فيه أمور أو مسائل أو ملفات تحرف الانتباه أو الاهتمام عن الاستحقاق الانتخابي الذي يعتبر مصيرياً بالنسبة إلى كثيرين ومن بينهم أطراف فاعلة في الحكومة، وأضاف، من هنا تبدو الملفات الأساسية والحيوية كلها معلقة إلى ما بعد الانتخابات، هذا إذا تمت مقاربتها أصلاً.

الأنوار / رفيق خوري

أشار إلى أن معركة الانتخابات تدور وتدار في مناخ حسابات الصراع على السلطة أكثر منها في مناخ التنافس على ما يجب أن تحققه السلطة من مشاريع. وما لا يزال سؤالاً حائراً هو: إلى أي حد يصدق الناخبون شعارات الحملة ويصدقها أصحاب الشعارات أنفسهم؟ وقال إن ما يبدو واضحاً أن أقوى سلاحين في المعركة هما المال والعصبيات.