The Guardian

دونالد ترامب سيلتقي كيم جونغ أون بحلول شهر أيار بعد دعوة من كوريا الشمالية

وافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الدعوة التي وجّهها له الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، لزيارة بيونغيانغ والمشاركة في قمة ثنائية غير مسبوقة بين البلدين لمناقشة مستقبل البرنامج النووي والبرنامج الصاروخي. هذا التطوّر اللافت بعد أشهر من التوترات والتهديدات المتبادلة انتهى بوقوف مسؤولين كورييين جنوبيين عند أبواب ‏البيت الأبيض ليعلنوا عن الدعوة الشفهية التي وجّهها الزعيم الكوري الشمالي إلى الرئيس الأميركي. وقد أكّد البيت ‏الأبيض أن الرئيس أبدى استعداده للقاء الزعيم الكوري الشمالي بحلول شهر أيار ليتم تحديد الموقع والتاريخ في وقت ‏لاحق. ‏ وفي حال تم اللقاء بالفعل فسوف يكون الأول من نوعه بين رئيسي البلدين على الإطلاق، علماً أن كوريا الشمالية لطالما ‏‏أرادت عقد قمة ثنائية مع الولايات المتحدة لتبرز التقدم الذي توصّلت إليه وسموّ مكانتها العالمية وقوتها العسكرية. ‏‏وكان الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون قد اقترب من الموافقة على عقد قمّة مشابهة مع كيم جونغ إيل في العام ألفين ‏‏إلا أن الترتيبات لم تنجز قبل انتهاء ولاية كلينتون.‏ وصوّر مسؤولون في الإدارة الأميركية هذه الدعوة على أنها انتصار لسياسة ترامب الخارجية.‏

The Guardian

المملكة المتحدة ستتقدّم بعرض جديد حول سلطات جديدة لويلز واسكتلندا بعد "بريكزيت"

من المتوقع أن تتقدم حكومة المملكة المتحدة بعرض جديد تمنح بموجبه كل من اسكتلندا وويلز سلطات جديدة في مجلس اللوردات، بعد فشل الحكومات الثلاث في التوصّل إلى اتفاق. الخلاف القديم القائم بين الأطراف الثلاثة بدأ يهدد بتحوّل المشكلة إلى أزمة مع لقاء تيريزا ماي رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن ونظيرها الويلزي كاروين جونز لإجراء محادثات في داونينغ ستريت الأسبوع المقبل. واعتبر مايك راسل الوزير الاسكتلندي المكلّف بمتابعة ملف "بريكزيت" أنه كان من المخيّب للآمال عدم قدرة حكومة ‏ماي على تقديم المزيد من التنازلات حين التقى ممثلون عن الحكومات الثلاثة في لندن الخميس.‏

روسيا اليوم

الولايات المتحدة تصادق على بيع أسلحة لقطر والإمارات بـ467 مليون دولار

وافقت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، على صفقة لبيع معدات عسكرية لقطر بقيمة 197 مليون دولار، بحسب ما أفادت وكالة أنباء رويترز. ووقّعت قطر، الأربعاء، اتفاقية تعاون مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، بحضور الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي بدأ زيارة إلى بلجيكا يوم الثلاثاء. من جهة أخرى، أكّدت الخارجية الأميركية إمكانية بيع 300 صاروخ للإمارات بقيمة 270 مليون دولار، بحسب بيان صدر عن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون). وأوضح بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأميركية التابعة لوزارة الدفاع "البنتاغون"، أنه جرى عرض الصفقة على الكونغرس الأميركي للمصادقة، عقب مصادقة وزارة الخارجية عليها. وأشار إلى أن إجمالي قيمة صفقة بيع الأسلحة لدولة قطر بلغت 197 مليون دولار، وتشمل بيع مستلزمات دعم وتحديث للقوات الجوية الأميرية، ومركز العمليات الجوية. وأضاف أن إجمالي قيمة صفقة بيع الأسلحة لدولة الإمارات بلغ 270 مليون دولار، وتشمل صواريخ جو جو. ووفق البيان نفسه، فإنّ صفقات بيع الأسلحة لن تخلّ بالتوازن العسكري في المنطقة.