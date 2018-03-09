الوكالة الوطنية للإعلام

المشنوق في مؤتمر وزراء الداخلية: لبنان مسؤولية عربية وتسليمه يعني تسليم العرب والاستراتيجية الدفاعية بعد الانتخابات

أكد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن "لبنان مسؤولية لبنانية لكنه أيضاً مسؤولية عربية منذ سنوات طويلة، وخط دفاع أول عن العرب. وتبين أن أمن لبنان يضمن جزءاً مهماً من الأمن الاستراتيجي لكل العرب".

وكالة أنباء الإمارات - وام

مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف المعنية في سوريا لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار

دعا مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف المعنية في سوريا إلى التقيد بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار في جميع أنحاء سوريا. وأعرب السفير كاريل فان أوستيروم مندوب هولندا لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس لهذا الشهر في بيان له الليلة الماضية في أعقاب مشاورات مغلقة للمجلس حول مستجدات الوضع في سوريا عن قلق الأعضاء إزاء الوضع الإنساني المتفاقم في البلاد.. مشيراً إلى أن أعضاء المجلس تشاوروا حول مسألة وقف القتال في سوريا وجددوا دعوة المجلس بهذا الشأن عملاً بالقرار 2401 القاضي بإجراء هدنة في سوريا مدتها 30 يوماً لإدخال المساعدات الإنسانية وإجلاء الجرحى والمرضى.

وكالة الأناضول

وزير خارجية البرتغال: ندعم عضوية تركيا الكاملة بالاتحاد الأوروبي

قال وزير الخارجية البرتغالي، أوغوستو أرنستو دوس سانتوس سيلفا، إن بلاده ترغب في تعزيز علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، وتدعم مسيرة أنقرة في نيل العضوية الكاملة في الاتحاد. جاء ذلك في كلمة ألقاها دوس سانتوس سيلفا، خلال منتدى الأعمال التركي البرتغالي بالعاصمة لشبونة، الذي يشارك فيه وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي. وأشار الوزير البرتغالي إلى القرب بين البلدين في مجالات عديدة، مبيناً أن البلدين يقعان في أوروبا، وهما عضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو). وأضاف: "البرتغال ترغب في تعزيز العلاقات التركية مع الاتحاد الأوروبي، وتقدم جميع أشكال الدعم من أجل حصولها على العضوية الكاملة في الاتحاد". وأوضح أن تركيا تشكل رابط وصل بين أوروبا ومنطقة أوراسيا، معتبراً أن تركيا والبرتغال يكمّلان بعضمها.

وكالة أنباء رويترز

وزير خارجية تركيا: عملية مشتركة مع بغداد ضد المسلحين الأكراد في العراق

نقلت قناة تلفزيونية عن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو قوله إن أنقرة ستجري عملية مشتركة مع الحكومة العراقية المركزية ضد المسلحين الأكراد في شمال العراق. ونسبت قناة سي.إن.إن تورك إلى تشاووش أوغلو قوله للصحفيين على متن طائرة في طريقه من ألمانيا إلى النمسا إن عملية عفرين في شمال سوريا ستستكمل بحلول أيار. وبدأت تركيا العملية في 20 كانون الثاني ضد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية. وأضاف أن العملية التي ستجري عبر الحدود مع العراق قد تبدأ بعد الانتخابات البرلمانية العراقية المقررة في أيار في إشارة إلى أن القوات التركية قد تتحرك إلى شمال العراق بعد العملية الحالية.

وكالة فرنس برس

الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة يطويان صفحة تصريحات ترامب

التقى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في أديس أبابا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي الذي دعا إلى طي صفحة التصريحات المنسوبة إلى الرئيس الأميركي التي وصف فيها الدول الأفريقية بـ"الحثالة". وخلال اللقاء الذي استمرّ ساعة في مقر الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية، بحث الرجلان في مكافحة الإرهاب والأمن والتجارة والتنمية والفساد والنزاعات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

صفقة صواريخ أميركية إلى الإمارات بقيمة تزيد عن 270 مليون دولار

قالت وزارة الدفاع الأميركية، إن الخارجية الأميركية وافقت على صفقة صواريخ للإمارات بقيمة تزيد عن 270 مليون دولار. وأشارت إلى أن الصفقة تتضمن بيع نحو 300 صاروخ من نوع "سايدويندر بلوك 2"، وغيرها من المعدات العسكرية للإمارات بصفقة تزيد عن 270 مليون دولار. وأوضحت أن الصفقة تتضمن بيع 300 صاروخ من نوع "سايدويندر بلوك 2"، و40 صاروخ من نوع "سايدويندر كابتيف آير، و30 من وحدات صواريخ "سايدويندر بلوك 2 التكتيكية"، و15 من وحدات صواريخ "CATM"، وعدد من المعدات العسكرية الأخرى.