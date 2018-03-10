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الملفات البارزة هذا اليوم:

أمنية... عبر المجلس الأعلى للدفاع بالاستمرار في التدبير رقم ثلاثة وتأكيد حسن الإجراءات في الانتخابات النيابية.

سياسية... عبر تأكيد التحالف بين تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي في بعض المناطق وبين التيار الوطني الحر وقوى الثامن من آذار في مناطق أخرى.

قضائية... عبر اجتماع مدّعي عام التمييز ومفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية والتوسّع في التحقيق في قضية الحاج وعيتاني.

المنار

تظاهر أهالي الغوطة تحت العلم السوري مطالبين الجيش الدخول إلى بلداتهم والمسلّحين الرحيل عن أحيائهم... أما ما تبقى في أحياء بلدتي كفريا والفوعة المحاصرتين في ريف إدلب، فصرخات استغاثة من النساء والأطفال مع نقص الأغذية والأدوية وتدهور الحالة الصحية لأهالي البلدتين المحاصرتين.

nbn

التدبير رقم 3 بقي ثابتاً في الوقت الراهن إلى حين إعداد دراسات بالأرقام حول تداعيات الإبقاء عليه أو تعديله علماً أن أحداً من المشاركين في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع لم يتحدث عن إلغاء هذا التدبير كلياً بل النظر فيه.

mtv

موفد المستقبل إلى معراب الدكتور غطاس خوري التقى الدكتور جعجع طويلاً اليوم والأمر تركز على تمتين التحالف خصوصاً في الشوف وعاليه وبعبدا وبعلبك الهرمل، والعين الآن على زحلة والبقاع الغربي وعكار وبيروت وصيدا جزين حيث احتمالات التلاقي مرتفعة.

NTV

حضَّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل المغتربين على المشاركة في العملية الانتخابية، مستفيدين مما وفَّره لهم قانون الانتخاب الجديد وتدابير وزارة الخارجية.

المستقبل

وزارات ومؤسسات أمنية ومصارف لبنانية ومواقع إلكترونية محلية وأجنبية، وقعت ضحية التزوير والقرصنة الإلكترونية، وهي من بين التهم التي وجّهتها النيابة العامة العسكرية إلى المقدم سوزان الحاج والمقرصن إيلي غبش بجرم التحريض والاشتراك والتدخل واختلاق أدلة مادية وإلكترونية وشن هجمات إلكترونية وقرصنة مواقع على الإنترنت.

OTV

فيما تسلك موازنة 2018 طريقها نحو الإقرار عشية مؤتمر باريس، ترأس فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع، موضوعه الأساس التحضير لمؤتمر روما.

LBC

يعلن الرئيس الحريري يوم الأحد القادم مرشحي تيار المستقبل في احتفال ضخم في البيال، يريد منه أن يكون رداً من موقع القوة على ما مر به منذ مطلع تشرين الثاني الفائت، وحتى الزيارة الأخيرة له للمملكة.

الميادين

دعا مفوّض ​الأمم المتحدة​ السامي لحقوق الإنسان الأمير ​زيد بن رعد الحسين​ إلى "إحالة الفظائع التي يُعتقد أنها ارتكبت بحق أقلية الروهينغا في ​ميانمار​ للمحكمة الجنائية الدولية" وحث حكومة ميانمار على "السماح بدخول مراقبين إلى ولاية راخين للتحقيق".

الجزيرة

أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطاب بمناسبة يوم المرأة العالمي إلى أنه "نحتفل بهذا اليوم بالإسهامات المذهلة التي قدّمتها النساء من كل الأعمار في الولايات المتحدة وحول العالم"، لافتاً إلى أننا "نُكرِّم دور المرأة الحيوي في مجتمعاتنا وفي أعمالنا وفي المجتمع المدني وفي الحكومة. ونعيد التأكيد على التزام أمّتنا بضمان حصول كل فرد على فرصة لتحقيق النجاح".

العربية

انتقد مندوب ​سوريا​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، ​بشار الجعفري​، "تجاهل المنظمة الدولية للجهود المبذولة من قبل دمشق لحماية المدنيين في منطقة ​الغوطة الشرقية​"، مشيراً إلى أن "المنظمة تتجاهل الإجراءات التي قامت بها ​الحكومة السورية​ لضمان حماية المدنيين من أهلنا في الغوطة الشرقية، لا سيما تخصيص معبر آمن لخروج المدنيين، وتأمين كافة متطلبات الحياة اليومية لهم، بما في ذلك المسكن والخدمات الطبية"​​​.