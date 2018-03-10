النهار/ روزانا بو منصف

تناولت المؤتمرات الدولية الثلاثة لدعم لبنان ووضعها في موازين ما بعد الانتخابات، وقالت إن مفهوم شراء الوقت يستند إلى إعطاء لبنان الفرصة لوضع خطط إصلاحية جدية والبدء بتنفيذها بما يساعده على خفض العجز وضبط خدمة الدين العام، وأشارت إلى أن ثمة ترقب لطبيعة المساهمات التي ستتقدم بها الدول الخليجية في المؤتمرات المرتقبة.

الجمهورية/ جورج شاهين

تناول مؤتمر روما -2 لدعم الجيش والقوى الأمنية وسط رهان على نجاح هذا المؤتمر. وأكّد أن لبنان سيكون أمام مؤتمر روما -2 أقوى بكثير مما سيكون عليه أمام المؤتمرات الأخرى.

اللواء/ انطوان الأسمر

أشار إلى إرجاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى لبنان وقال إن فرنسا حرصت على عدم ربط تأجيل الزيارة بمؤتمرات الدعم معتبراً أن الدينامية الفرنسية في المنطقة حتّمت إرجاء ماكرون زيارته إلى بيروت.