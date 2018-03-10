The Guardian

بانون سيدلي بخطاب أمام حزب "الجبهة الوطنية" مع سعي قادة اليمين المتطرف في فرنسا إلى التوحّد

تسعى زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسي مارين لوبن إلى إعادة جمع أوصال حزبها عند اجتماع أركانه هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ مدة خلال مؤتمر يقيمه الحزب بعد الخسارة المدوّية التي مُني بها الحزب اليميني المتطرّف أمام إيمانويل ماكرون في الانتخابات الرئاسية الفرنسية وخسارة زعيمة الحزب بفارق كبير. وكشفت المعلومات قبل ساعات من انعقاد المؤتمر أن المستشار السابق للرئيس الأميركي ستيف بانون سيتحدث خلال اليوم الأول من أعمال المؤتمر. وتواجه لوبن اعتراضات في داخل حزبها بعد تراجع نسب التأييد للحزب بشكل مطّرد في أعقاب الانتخابات وبسبب ‏سعيها إلى تغيير اسم الحزب بهدف تحسين حظوظه الانتخابية.‏ وأعلِن عن مشاركة بانون في المؤتمر عبر تغريدة لنائب رئيس الحزب اليميني لويس أليوت عبر تويتر.‏

روسي اليوم

إيرباص تسرّح 3700 موظف

أعلنت شركة طيران "إيرباص"، أنها ستسرح 3700 موظف يعملون لديها في 4 دول مختلفة. وأوضحت الشركة في بيان لها الأربعاء، أنها قررت اتخاذ خطوات جديدة، نتيجة التغييرات في سياسة الإنتاج وكثافة الطلبات. وقالت إنه بسبب التعديلات في طلبات شراء ومواعيد تسليم الطائرات، التي تصنعها الشركة، من نوع "A380" و"A400M"، فإنها ستسرّح 3700 من الموظفين بمنشآتها، في كل من فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، وإسبانيا. ولفتت إلى أنها ستتعامل مع النتائج التي سيواجهها الموظفون عقب إقالتهم، في إطار الشعور بالمسؤولية، مشيرة إلى أن إيقاع إنتاجها بالنسبة إلى طائراتها من طراز "A380" سيتراجع إلى 6 طائرات سنوياً، وبالنسبة لـ"A400M" ثمانية طائرات، وذلك اعتباراً من عام 2020.