الوكالة الوطنية للإعلام

الخوري من معراب: عرضت إمكان التحالف بين القوات والتيار الوطني والمستقبل في بعض الدوائر

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري موفداً من رئيس الحكومة سعد الحريري، في حضور وزير الإعلام ملحم الرياشي والأمينة العامة للحزب شانتال سركيس. وأكّد الخوري عقب اللقاء الذي دام قرابة ساعتين "أن بين تيار المستقبل وحزب القوات تاريخاً من التحالف نريد استعادته إذا أمكن"، مشيراً إلى أن "القانون الانتخابي الجديد يفرض التنوّع في التحالفات في المناطق وسنسعى إلى التحالف حيث تتوافر الإمكانات لذلك".

وكالة أنباء الإمارات - وام

اتصال هاتفي من الرئيس الصيني لنظيره الأمريكي بشأن الكوريتين

أجرى الرئيس الصيني شي جين بينغ اتصالاً هاتفياً مع نظيره الأميركي دونالد ترامب بشأن قضية شبه الجزيرة الكورية.

وأشاد الرئيس الصيني خلال الاتصال بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الكوريتان مؤخراً، وأكّد أن الصين تدعم بثبات نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية عبر الحوار والمفاوضات... وعبّر عن تقديره لرغبة الرئيس الأميركي في إيجاد حل سياسي للقضية في شبه الجزيرة الكورية.

وكالة أنباء رويترز

بنس: أميركا لم تقدّم أي تنازلات لدفع كوريا إلى مائدة المفاوضات

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة إن الولايات المتحدة لم تقدم "أي تنازلات" و"كثفت الضغط باستمرار" على زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وذلك بعد يوم من موافقة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على لقاء كيم. وقال بنس في بيان صادر عن البيت الأبيض إن دعوة كوريا الشمالية للمحادثات "دليل على أن استراتيجية الرئيس ترامب الخاصة بعزل نظام كيم تحقق نجاحاً".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الاتحاد الأوروبي يرحب بالاستعداد لعقد لقاء بين ترامب وكيم جونغ أون

أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية فيديريكا موغيريني أن الاتحاد يرحّب بالاستعداد لعقد لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون. وقالت موغيريني للصحفيين: "نحن نعتبر أن استعداد ترامب للموافقة على مقترح كيم جونغ أون حول عقد قمة يمثل تطوراً إيجابياً، نحن نتطلّع إلى نتائج ذلك".