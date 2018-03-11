TL

ترقب المحافل السياسية مهرجان البيال غداً، والذي سيعلن فيه الرئيس سعد الحريري أسماء مرشحي تيار "المستقبل" في كل المناطق. وينتظر أن يلي هذه الخطوة، إجتماعات واتصالات ومشاورات للرئيس الحريري مع قيادات حليفة، للتوافق على اللوائح الممكنة في بيروت والمناطق.

المنار

هل ستنشط حركة الباصات الخضر على خط الغوطة الشرقية - أدلب قريباً؟، فبعد الضوء الأخضر للجيش السوري بخوض المعركة حتى النهاية، تتهاوى الخطوط الحمر التي رسمها الإرهابيون على مدى عمر الأزمة.

nbn

قبل الإقرار المتوقع على طاولة مجلس الوزراء الإثنين المقبل، تخضع أرقام الموازنة لقراءة أخيرة في موعد حدد نهار غد الأحد، على أن تقر في مجلس النواب أواخر آذار أو مطلع نيسان المقبل.

mtv

في اليوم السابع يفترض ان تزيح الحكومة عن صدرها كابوس موازنة العام 2018. فبعد اجتماع لجنة الموازنة، سيعجل مجلس الوزراء بالالتئام للدرس والمصادقة على أرقامها. وهكذا سيفعل المجلس النيابي. عندها يتمكن الرئيس سعد الحريري من السفر إلى مؤتمر روما بثقة، وقد أثبت ان لبنان تلميذ منضبط، إذ بات يتماهى مع شروط الدول الداعمة.

NTV

غدا، ينتظر ان يكون اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالموازنة هو الأخير، لينتقل الملف إلى طاولة مجلس الوزراء للنقاش السريع والاقرار، لتبدأ رحلة الموازنة في المجلس النيابي، حيث ستدقق لجنة المال في ما أحيل اليها ومدى مطابقته للرؤية الاصلاحية التي حددتها ورفعت التوصيات بشأنها، والتي هي حاجة محلية ومطلب دولي على أبواب مؤتمرات دولية، ستكون أولى محطاتها في روما التي سيزورها رئيس الحكومة الأسبوع المقبل مع وفد وزاري وأمني.

المستقبل

إيقاع التحركات السياسية الداخلية متسارع، على وقع اتضاح صورة الترشيحات واللوائح الإنتخابية، ومواكبة لأجندة إنجاز موازنة العام 2018 المنتظر إنجازها غداً، من قبل اللجنة الوزارية التي يترأسها الرئيس سعد الحريري، تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء، وإحالتها إلى مجلس النواب.

OTV

استمر هدير الماكينات الانتخابية في مختلف الأقضية والدوائر، وتواصلت معه الحركة السياسية المعلنة والبعيدة من الإعلام لصوغ التحالفات النهائية وتشكيل اللوائح.

وإذا كان الملف الانتخابي سيبقى الحاضر الدائم حتى السادس من أيار، فإن من المفترض ان يسلك ملف موازنة العام 2018 طريقه من الحكومة إلى المجلس النيابي الأسبوع المقبل.

LBC

إنتخابياً، تزداد الحماوة، وعلى الرغم من ان أول أيام العطلة لم يسجل أي تطور بارز، فإن التطورات المتسارعة تبدأ غداً مع إعلان الرئيس سعد الحريري مرشحي "المستقبل". ومن خلال الأسماء التي بدأت تتكشف، يبدو أن تيار "المستقبل" أجرى عملية خلط أوراق وتبديل في الأسماء، سواء في بيروت أو في البقاع أو في طرابلس أو في عكار.

الميادين

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الولايات المتحدة تمارس أعمالاً بشعة وتلقي باللوم على الآخرين فيها.

الجزيرة

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية، أنه سيتم إجراء عرض عسكري في واشنطن في 11 تشرين الثاني، في اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى قدامى المحاربين.

العربية

أعلن مسؤول في الأمم المتحدة​، أن الفرنسي جان بيار لاكروا، المسؤول عن عمليات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية سيبقى بمنصبه حتى العام 2020.