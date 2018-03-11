"الحياة" توقع مصدر ديبلوماسي خليجي أن "يمر لبنان بمرحلة استقرار سياسي وأمني تجعل المرء يتفاءل بمستقبل البلد، بعد إجراء الانتخابات النيابية في أيار(مايو) المقبل". على صعيد آخر، توقعت مصادر رسمية أن يصل إلى بيروت اليوم الوزير المفوض وليد بخاري، الذي عُيّن رئيساً للبعثة الديبلوماسية السعودية في بيروت، بعد أن نقل السفير وليد اليعقوب إلى الرياض. وكان بخاري شغل منصب القائم بالأعمال في سفارة المملكة في العاصمة اللبنانية.

"الحياة" نوه "المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى" بـ "زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى المملكة العربية السعودية بلده الثاني واللقاء المثمر مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، ومن المنتظر أن تبرز نتائج هذه الزيارة في الأيام المقبلة، خصوصاً في المؤتمرات التي ستنعقد لدعم لبنان اقتصادياً وفي شتى المجالات".

"الحياة" زار المرشح عن المقعد السني في دائرة الشمال الأولى وليد البعريني، ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في قلب بيروت وسط حضور حشد من مؤيديه. ثم زار البعريني مع الحشد الذي رافقه الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط.

"الحياة" دعا رئيس "اللقاء الديموقراطي" النيائب وليد جنبلاط إلى "كثافة التصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، من أجل تفوق الحاصل الانتخابي". وكان جنبلاط التقى في قصر المختارة أمــس، في حضور نجله تيمور والنائب اكرم شهيب، وفداً كبيراً من محازبي التقدمي الاشتراكي في مدينة الشـــويــفات، ضم مسؤولين حزبيين، أطلعوه على الحراك الانتخابي الجاري والعمل التنظيمي.

"الديار" جال وزير البيئة طارق الخطيب بلدة شحيم في إقليم الخروب. وأقيم له إستقبال حاشد في منزل السيد فيروز المعلم، حضره رئيس البلدية السفير زيدان الصغير وفاعليات دبلوماسية واجتماعية من البلدة.

"الديار" برعاية وزارة السياحة نظمت جمعية الفكر الإبداعي مهرجان الخريف في رأس المتن بإشراف الفنان الشيخ صلاح نبا حيث تضمن نشاطات فنية وثقافية وسياحية ومعرض وسمبوزيوم للرسم والنحت والموزاييك والخط والتصوير في بلدية رأس المتن بحضور شخصيات سياسية وعسكرية وأمنية وديبلوماسية واجتماعية ورؤوساء بلديات ومدراء جامعات ومخاتير وفعاليات وفنانين وحشد كبير.