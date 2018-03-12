البلد 5 / 3 / 2018

الصين " تغزو" الجانب المظلم من القمر

تعتزم الصين إرسال مسبار إلى الجانب المظلم من القمر منتصف هذا العام، في خطوة هي الأولى من نوعها لاستكشاف هذه المنطقة التي لم يزرها أحد من قبل. وتشير الصور الفوتوغرافية إلى أن الجانب المظلم من القمر يحتوي على حفر ونتوءات، ورفضت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" في السابق، إرسال بعثة إلى الجانب المظلم من القمر، مبررة ذلك وجود مسبار هناك لن يكون قادراً على إرسال إشارات إلى الأرض. غير أن العلماء الصينيين سيرسلون بعثة ثانية بإرسال مركبة نقل إلى سطح السفينة، وستكون أول مركبة تسير فوق الجانب المظلم من القمر. وسيتم برمجتها لتحليل الصخور والبحث عن الجليد المدفون، مصدر المياه والحياة هناك.

حذار هذه الفيروسات في الأسماك

أكد "مرصد المستقبل" في دبي أن أربعة باحثين اكتشفوا فيروسات توجد في الأسماك لديها قدرة على إنتاج هرمونات تشبه الإنسولين. وذكر إيمرا ألتيندريس، الباحث في مركز غوسلن للسكري، أن "البحث الذي أجريناه سيساعد في استكشاف مجال جديد يدعى علم الغدد الصمّ الميكروبي". واعتمد الفريق على مبادئ المعلوماتية الحيوية لدراسة القواعد البيانية الضخمة التي تتضمن جينومات الفيروسات والبحث فيها عن بنى جينية تشبة الهرمونات والبروتينات المنظّمة لدى البشر.

وأوضحت التجربة أن الأنسولين الفيروسي أدى وظيفة هرمونية وارتبط بمستقبلات الإنسولين البشرية ومستقبلات عامل النمو الشبيه بالإنسولين 1_IGF.

5 أنواع جديدة لمرض السكري تصيب البالغين

يقول العلماء من جامعة لوند السويدية أنة في الوقت الحاضر، يصنف المرض السكري ضمن نوعين أساسين، وكلاهما له علاقة بعلم الوراثة، أما بالنسبة للنوع الأول، فهو حالة المناعة الذاتية، حيث لا يتم إنتاج الأنسولين الهرموني، والتي تتطور عموماً في مرحلة الطفولة. أما النوع الثاني فهو الأكثر شيوعاً، وفيه ينتج الجسم القليل من الأنسولين، الذي قد لا يؤدي دوره في امتصاص الغلوكوز من خلايا الجسم، وعموماً يتطور في وقت لاحق مع تقدم العمر ويرتبط بالبدانة. ويقول العلماء أن النتائج تظهر أن داء السكري من النوع الأول وشكل المناعة الذاتية المتأخرة لمرض السكري، يمكن تجميعها معاً كشكل واحد، يطلق عليه اسم "مرض السكري المناعي الشديد"، لكن النوع الثاني من المرض المزمن في الواقع يشمل أربع فئات، واحد منها يطلق عليها اسم "السكري شديد نقص الأنسولين"، والذي يظهر ميزات مماثلة للنوع الأول من السكري، وهذا النوع يرتبط بشكل كبير بمرض العين. أما الفئة الثانية فتسمى "السكري شديد المقاومة للأنسولين"، الفئتان الأخريان هما شكلان معتدلان للمرض مرتبطان غالباً بتقدم العمر، أحدهما يعرف باسم "السكري المعتدل المرتبط بالسمنة"، وهو مرتبط بمؤشر كتلة الجسم العالي، والثاني هو "السكري المعتدل المرتبط بالعمر"، وأشار العلماء إلى أن المجموعات الفرعية الخمس جميعها متميزاً وراثياً.

ما علاقة الفطر بالهلوسة؟

بيّن العلماء أن الفطر يحمي نفسة من الأخطار الخارجية عن طريق إفرازه مادة تسمى "السيلوسيين" (مركب كيميائي مهلوس يوجد في أكثر من 200 نوع من الفطر)، وبيّن العلماء أيضاً الأثر الإيجابي لمادة السيلوسيين على الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية للتنحيف، فهذه المادة بالإضافة لتسببها في الهلوسة، تعد من المواد التي تقلل من الشهية إزاء الطعام.

الشرق 6 / 3 / 2018

كيميائيون يحولون الهواء إلى كحول

قال (إيلاي ستافيسكي) من المختبر الوطني في بروك هافن بالولايات المتحدة في الموضوع الذي نشرته مجلة الطاقة وعلوم البيئة، "يمكن استخدام أول أكسيد الكربون الناتج من هذه العملية لأغراض مختلفة، مثل إنتاج الهيدروجين، والكحول ومختلف الكربوهيدرات. إذا وجدنا طريقة رخيصة لتحويل ثاني أكسيد الكربون إلى أول أكسيد الكربون، فإن ذلك سيعود بفائدة كبيرة على المجتمع". ولكن المشكلة الأساسية بحسب ستافيسكي، في عامل الكفاءة المنخفض والتكلفة العالية لهذه المحفزات،لأن مكونها الأساسي هو ذرات أو مركبات المعادن النبيلة، الذهب والبلاتين وغيرها من المعادن النادرة. ويشير الكيميائيون أن الكفاءة تنخفض جداً عند استخدام "النيكل" و"الكوبلت".

تعرّف على منبع "الشباب والشيخوخة"

وجد علماء من جامعة ميشيغان، أن الدماغ والأمعاء في دودة (الربداء الرشيقة) يسيطران على عملية الشيخوخة، ويعتقدون أن هذه الآلية موجودة لدى كائنات حية أخرى بما في ذلك البشر. وأطلق العلماء اسم على الألية التي اكتشفوها لدى هذه الدودة، التي تضم نوعين من الخلايا العصبية التي تتفاعل مع التغيرات في درجات الحرارة المحيطة، وترسل إشارات خاصة إلى الجهاز الهضمي، تؤثر على النشاط الجيني لدى هذا الكائن. ويتفاعل النوع الأول من الأعصاب، مع البرد ويحرض على إنتاج السيروتينين (ناقل عصبي يعدل مزاج الإنسان) في الخلايا العصبية بأنسجة الأمعاء، الذي يفعل بدوره المستقبلات العصبية، ما ينشط بروتين "16DAF" الذي يزيد من العمر الافتراضي للكائن. ويتأثر النوع الثاني من الخلايا العصبية "ASJ" بالدفء، ويعزز تشكل البروتينات كالأنسولين، الذي يعطل تنشيط بروتين "16-DAF".

إغلاق الأجهزة الإلكترونية قبل النوم ينقذنا من أمراض قاتلة

أكدت مسؤولة بريطانية ضرورة إطفاء جميع الأجهزة الإلكترونية قبل النوم لمنع الآثار الجانبية الناجمة عن التلوث الضوئي."إن تأثير استخدام شاشة الهاتف الذكي والضوء الأزرق، ساهم في زيادة الملوثات اليومية التي أدت بدورها إلى زيادة الوفيات الناجمة عن السرطان وأمراض الرئة والقلب". مشيرة إلى أن هناك قلقاً متزايداً بشأن تأثير استخدام شاشات الأجهزة الإلكترونية والضوء الأزرق على صحة الإنسان.

الشرق 7 / 3 / 2018

حقن 17 شخصاً بطفيليات قاتلة لإيجاد لقاح "منقذ للحياة"

تطوع 17 شخصاً لعملية زرع الديدان الطفيلية داخل أجسادهم لمدة 12 أسبوعاً، بهدف التوصل إلى لقاح "منقذ الحياة" ضد أحد أكثر الأمراض فتكاً في العالم. وتركز الدراسة الهولندية على إيجاد علاج لداء البلهارسيا، وهو نوع من الدودة المسطحة الطفيلية، التي تدخل الجسم من خلال الجلد، ويمكن أن تسبب آثار مدمرة مثل الفشل الكلوي وسرطان المثانة والعقم. وتوفر هذه الدراسة الخطوة الأولى لإيجاد لقاح يمكنه منع العدوى.

هل سيشفي "تسونامي الدماغ " مرضى السكتات الدماغية؟

كشف علماء الأعصاب من كلية طب شاريتيه في برلين، عن العمليات المعقدة التي تحصل في دماغ الإنسان خلال فترة الموت. واتضح للعلماء، أن "تسونامي الدماغ"، موجة استقطاب الخلايا العصبية، تنتشر في القشرة المخية للدماغ ولا يمكن السيطرة عليها وتتسبب في موت الخلايا العصبية خلال توقف ضخ الأوكسيجين إلى دماغ الإنسان. ولاحظ العلماء، أنه بعد توقف إمدادات الأوكسيجين للدماغ خلال 20-40 ثانية يمر الدماغ في وضعية توفير الطاقة، وتصبح أنسجة الخلايا العصبية غير نشطة وتتوقف الإتصالات بين الخلايا العصبية، وبعد بضع دقائق تبدأ القنوات الأيونية بالإختفاء.

اختراق علمي: فصل سائلين باستخدام الليزر

ابتكر العلماء تقنية مذهلة لفصل سائلين عن بعضهما البعض باستخدام الليزر، ويمكن أن يكون لهذا الإختراق العلمي تطبيقات عديدة متقدمة. ويمكن أن يساعد هذا الإكتشاف في تطبيق استخدام التقنية في إنتاج أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والأدوية والمصابيح الكهربائية والخلايا الشمسية، وتعتمد هذه المنتجات على إنتاج البلورات لاستخدامها ضمن التكنولوجيا. ولكن يستخدم النهج الجديد الليزر للسيطرة على التقلبات في ما يسمى، النقطة الحرجة، ولتوجيه النظام نحو مرحلة فصل الحالة.

النهار 8 / 3 / 2018

العثور في أوستراليا على أقدم رسالة في العالم في زجاجة مرمية في البحر قبل 132 سنة

عثرت مجموعة من المتنزهين على شاطئ أوسترالي على رسالة داخل زجاجة رميت في المياه قبل 132 عاماً تبين أنها الأقدم من نوعها في العالم. كانت هذه الزجاجة المستطيلة الشكل مطمورة جزئياً بالرمل في جزيرة ويدج أيلاند، على بعد 160 كيلومتراً عن شمال بيرث، وفق ما جاء في بيان جمعية (دبليو إيه ام) وقد عثرت عليها في كانون الثاني تونيا إلمان التي كانت تجري تجارب علمية بهدف التعمّق في فهم التيارات المائية وتحسين مسار الرحلات البحرية. وأطلق زوج تونيا، كيم إلمان بحوثاً على الإنترنت أفضت به إلى مرصد السفن الألماني" دويتشه سيفارته " الذي رمت سفنه بين 1864 و1933 آلاف الزجاجات في المياه، وفي داخلها رسائل معيارية كان ينبغي على القبطان تكملتها، وفق بيان "ويسترن أوستراليان ميوزيوم". وكان يتوجب على الشخص الذي يعثر على الرسالة أن يعيدها إلى أقرب قنصلية ألمانية أو إلى المرصد في هامبورغ.

الحياة 9 / 3 / 2018

المشتري...في بدايات النظام الشمسي

توصل علماء فضاء إلى كشف بعض الأسرار الغامضة لكوكب المشتري وسطحه الغازي الكثيف بفضل مسبار الأميركي "جونو" الذي حلق على مقربة من طبقات هذا الكوكب الأكبر في المجموعة الشمسية. ويظهر المشتري لمن يراقبة من بعيد منقسماً إلى مساحات أفقية مختلفة الألوان تدور حول مركز الكوكب بسرعات مختلفة، وهي تتشكل بفضل تيارات من الرياح الشديدة تهب بالتزامن من الشرق إلى الغرب ومن الغرب إلى الشرق. ويفسّر العمق الذي تدخله الرياح ظاهرة عدم تناسق القطبين الشمالي والجنوبي للحقل المغناطيسي للمشتري، وهي ظاهرة كانت تحير العلماء. وتوصّل العلماء أيضاً إلى أن مركز المشتري مختلف جداً عن سائر أجزائه، فهو يتكوّن من مزيج مانع من الهيدروجين والهيليوم يدور حول نفسة كتلة واحدة وكأنه نواة صلبة.