TL

صفارة انطلاق التحالفات أطلقت هذا المساء من البيال، عبر مهرجان تيار "المستقبل" الذي أعلن عن مرشحيه في كل المناطق، وعن برنامجه السياسي والاقتصادي والإنمائي. ويتوقع أن تبدأ من الغد اتصالات واسعة النطاق بين الأفرقاء السياسيين، لترسيخ التحالفات النهائية، وقد حدد الرئيس الحريري خطوط "المستقبل" للانتخابات النيابية في السادس من أيار، مؤكداً مشروع حماية الدولة واستقرارها وحماية الدستور والحرية والسيادة.

المنار

أربعة عقود على أسر العميد في سجون الاحتلال. لسنين طوال غيب الأسير يحيى سكاف في المعتقلات السرية الصهيونية، وأخفيت أخباره إلا ما ندر، فهل يسمح له بالاطلاع على أخبار المنطقة العربية؟

nbn

من المنتظر أن يتوجه رئيس الحكومة إلى روما الأربعاء المقبل، للمشاركة في اليوم التالي من مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية.

mtv

ثلاث قضايا ستشغل الرأي العام هذا الأسبوع: قضية المقدم سوزان الحاج- الممثل زياد عيتاني، التي ستأخذ منعطفاً جديداً جدياً، إذ سيقرر القضاء مصيرهما، قضية الإسلاميين الموقوفين التي تتوسع حركة أهاليهم على الأرض مع اقتراب السادس من أيار، وشبح الفلتان الأمني الذي عاد يخيم على البقاع.

NTV

خلال إعلانه أسماء "المستقبل" في كل الدوائر، أعلن الرئيس سعد الحريري أن لديه مشروعاً يومياً قائماً على حماية البلد والأمن الاجتماعي والعملة الوطنية والنهوض بالاقتصاد. وقال "إننا ذاهبون بهذا المشروع إلى مؤتمرات دولية للنهوض بالاقتصاد، وإن صوتكم في هذه الانتخابات سيكون جواباً على سؤال بسيط: هل تريدون أن يستمر هذا المشروع؟ بحال أعطيتم أصواتكم لمرشحي "المستقبل" تكونون تعطوني أنا سعد رفيق الحريري التكليف بمواصلة المسيرة، لكن بحال صوتم للوائح الأخرى تكونوا قد اخترتم وقف المشروع، والقرار قراركم".

المستقبل

هي خرزة زرقاء تحمي لبنان، وخرزة زرقاء في وجوه حاسدي البلاد وأمانها واستقرارها؛ السياسي والأمني والاقتصادي.

60% من مرشحي تيار "المستقبل" الثمانية والثلاثين هم وجوه جديدة، من مختلف الطوائف والمذاهب والمناطق، تماماً كما هو تيار "المستقبل"، عابر للطوائف والمناطق. الرئيس سعد الحريري طلب من محبيه؛ أن يصوتوا للوائح التيار، إذا كانوا يريدون لمشروع الاستقرار والازدهار أن يستمر، وأن يعتبروا أنهم يصوتون له؛ في كل لائحة من مناطق لبنان.

OTV

الترجمة المنتظرة لزيارة السعودية الثانية، بدأت علاماتها بالظهور وبوضوح ملحوظ في تحركات الرئيس سعد الحريري باتجاه من قاطعهم بعد عودته من زيارته الأولى للسعودية.

LBC

كلما اقتربنا من فجر السابع والعشرين من آذار، تاريخ إقفال مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية، كلما انكشفت تركيبة هذه اللوائح وبرامجها، وكلما بان أن التحالفات تخيط بناء على حسابات الربح والخسارة.

الميادين

لفت مفتي ​روسيا​، ​راوي عين الدين​، إلى أنّ "نحو 25 مليون مسلم روسي يعيشون في تناغم مع باقي أطياف المجتمع"، مشيراً إلى أنّ "عدد المسلمين في روسيا يتزايد لسببين، أولهما ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين، والثاني هو وصول مسلمين من آسيا الوسطى للعيش في روسيا".

الجزيرة

أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ببرقية وجّهها إلى رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي، بعد مغادرته بريطانيا، إلى أنّه "يطيب لي وأنا أغادر بلدكم الصديق أن أعرب لدولتكم عن بالغ امتناني وتقديري على ما لقيته والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة".

العربية

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست"، الأميركية أن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، دعا مجدداً إلى تفعيل عقوبة الإعدام بحق تجار ​المخدرات​، وذلك خلال تجمع لحملة انتخابية لمرشح جمهوري للكونغرس في ولاية ​بنسلفانيا​.