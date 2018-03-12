النهار/ نايلة تويني

اعتبرت أن التغيير في الأسماء حق لرؤساء اللوائح ما دامت اللعبة خاضعة لإرادتهم الشخصية. والتغيير حق أيضاً لأنه يتيح للطامحين، وربما القادرين على تأدية هذه الخدمة العامة، بلوغ المجلس وخوض غمار العمل النيابي، والتغيير حق للناس إذ لا يجوز فرض الأسماء ذاتها والوجوه ذاتها مدى الحياة.

النهار/ روزانا بو منصف

أشارت إلى أن الجانب المتعلق بالانفتاح على الطوائف المسيحية في لبنان سياسياً لم يكن يوماً عقبة في العلاقات مع السعودية التي ارتبطت بعلاقات جيدة مع زعماء مسيحيين كثر.

الجمهورية/ نبيل هيثم

رأى أن المشكلة الأساس، هي التي سيواجهها البلد بعد الانتخابات، حيث يخشى من سقوطه في هاوية سياسية ودستورية تعطل تشكيل الحكومة الجديدة، وتمنح الحكومة الحالية فترة تصريف أعمال طويلة الأمد، وهذا معناه أن البلد سيتعطل.

الجمهورية/ آلان سركيس

أشار إلى أن البطريركية المارونية طلبت من رجال الدين الموارنة عدم التدخل في الانتخابات، لأن رجل الدين هو "أب" الجميع وليس فريقاً يعمل مع طرف ضد آخر. وقال إن الكنيسة تدعو الناس إلى التصويت وفق ما يفرضه عليهم ضميرهم، ومحاسبة المسؤولين الذين أخطأوا لكي تستقيم الحياة الديموقراطية، ويصبح منطق المحاسبة هو الأساس في النظام البرلماني اللبناني.

الأنوار/ عمر حبنجر

قال إن المناخات الانتخابية السائدة منذ إقرار القانون الجديد، أظهرت غياب مفردات كانت لصيقة بالشعارات الانتخابية تقليدياً، وأضاف اليوم رفعت الكلفة وبات الزعماء يسمون بأسمائهم دون أوصاف. لقد مضى الزمن الذي كانوا يحجمون عن إظهار الحقيقة عارية.