THE WASHINGTON POST

إدانة بوتين بعد تصريحه أن اليهود قد يكونوا قد تلاعبوا بالانتخابات الأميركية

أدان واضعو القوانين الأميركيون والمجموعات اليهودية تصريح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن اليهود الروس قد يكونوا قد تلاعبوا بالانتخابات الرئاسية الأميركية في عام 2016. وقد جاءت تصريحات بوتين خلال مقابلة مع قناة "أن بي سي نيوز" حيث صرّح أنه قد يكون أي طرف ما عدا الحكومة الروسية وراء إطلاق برنامج لعرقلة الانتخابات.

وتظن وكالات الاستخبارات الأميركية أن بوتين قد أمر التقليل من شأن الانتخابات الأميركية والمساعدة بانتخاب دونالد ترامب رئيسًا. يُذكَر أن الملاحظات الأخيرة للرئيس الروسي قد سببت قلقًا في إسرائيل.

روسيا اليوم

انتهاء عملية "السيل الجارف" في اليمن

أعلنت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، انتهاء عملية السيل الجارف بعد تحقيقها نجاحات كبرى خلال وقت قياسي. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأنه تم تطهير مديرية المحفد أكبر مديرية في محافظة أبين، ووادي حمارا الذي يبلغ طوله 25 كم من مسلحي عناصر تنظيم "القاعدة".

وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن التنظيم تلقى ضربة موجعة في آخر معقل له بمحافظة أبين جنوب اليمن وسط فرار عناصره.

واستهدفت عملية "السيل الجارف" تطهير مديرية المحفد ووادي حمارا من مسلحي عناصر "القاعدة" في واحدة من أهم العمليات العسكرية ضد التنظيم والتي أنهت مصيره في محافظتي أبين وشبوة.

وعثرت القوات العسكرية على مستودعات تحتوي على كميات كبيرة من الصواريخ والذخائر والعبوات الناسفة وقذائف المدفعية تابعة لعناصر "القاعدة" في وادي حمارا، كما تمكنت من قتل واعتقال عدد كبير منهم، بينهم قادة ميدانيون وأبرزهم المدعو محسن باصبرين.

يشار إلى أن قوات التحالف العربي قد نفذت في أبريل 2016 عملية عسكرية خاطفة تمكنت على إثرها من طرد مسلحي "القاعدة" من محافظة حضرموت التي ظل التنظيم مسيطراً عليها لمدة عام مستغلاً الانفلات الأمني عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية.

روسيا اليوم

دفعة كبيرة من التعزيزات العسكرية التركية في طريقها إلى الحدود مع سوريا

وصلت، يوم الأحد، دفعة كبيرة جديدة من التعزيزات العسكرية التركية إلى ولاية كليس جنوبي البلاد، تمهيدا لإرسالها إلى الوحدات المنتشرة على الحدود مع سوريا، بحسب وكالة "الأناضول". وأفادت "الأناضول" بأن التعزيزات المتمثلة برتل عسكري يضم 40 آلية عسكرية وصلت كليس مساء الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة.

وكشفت الوكالة أن الرتل يضم عدداً من العربات المصفحة وشاحنات عسكرية تحمل مدافع ومعدات عسكرية أخرى. وتتزامن التعزيزات التركية مع إرسال الفصائل الكردية بشمال سوريا حافلات على متنها عناصر من قوات المشاة مسلحين بالأسلحة الصغيرة من الحسكة إلى عفرين وسط التقدم المتسارع لقوات عملية "غصن الزيتون" نحو تطويق مدينة عفرين بالكامل.

صحافة العدو الإسرائيلي

Israel News

الصين تقوم بخطوة تاريخية تسمح لتشي بالحكم إلى أجل غير مسمى

أجرى واضعو القوانين الصينيون تعديلًا دستوريًا تاريخيًا يلغي حدود مدة الحكم الرئاسي، ما سيسمح للرئيس تشي جينبينغ بالحكم إلى أجل غير مسمى. يُذكَر أن التعديل ينهي نظامًا كان قد وضعه القائد الصيني السابق في عام 1982 لمنع العودة إلى الديكتاتوريات.