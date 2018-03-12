وكالة أنباء الإمارات - وام

عبدالله بن زايد يستقبل نائب رئيس وزراء تركمانستان

استقبل الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي باباييف مقصد نائب رئيس مجلس الوزراء في جمهورية تركمانستان. بحضور بردي نياز ميتاييف نائب وزير خارجية تركمانستان. جرى خلال اللقاء الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان وبحث السبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وكالة أنباء رويترز

ساسة إسرائيليون: نتنياهو ربما يسعى لإجراء انتخابات للنجاة من تحقيقات الفساد

أثار خلاف داخل الائتلاف الحاكم في إسرائيل حول تجنيد الشبان اليهود المتشددين دينياً في الجيش تكهنات الأحد بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يريد إجراء انتخابات مبكرة لمساعدته في الإفلات من تحقيقات بشأن الفساد. وهناك انقسام في صفوف الأحزاب اليمينية والدينية بشأن صياغة مشروع قانون سيحمي إعفاء الشبان المتشددين الذين يتم تقليدياً إعفاؤهم من الخدمة العسكرية. وأدى هذا إلى سلسلة من الاجتماعات العاجلة بين نتنياهو وشركائه السياسيين. وقال نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي القومي: "إذا أسقطت حكومة يمينية ودفعتنا لانتخابات غير ضرورية لأغراض شخصية ستخسرنا" ملمحاً على ما يبدو لسحب دعمه في المستقبل لنتنياهو إذا وُجهت له اتهامات.

وكالة فرنس برس

السعودية تستحدث دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة

أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإنشاء دوائر متخصصة بقضايا الفساد في النيابة العامة، بحسب ما أعلنت الحكومة الأحد، في خطوة تأتي في إطار حملة تطهير ضد الفساد. ونقل بيان صادر عن وزارة الإعلام عن النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قوله إن التحرك نابع من "رغبة في مزيد من الفعالية ورفع الجودة والأداء وتسريع إجراءات (التعامل مع) قضايا الفساد".

وكالة أنباء شينخوا

إدراج فكر شي في الدستور الصيني

منح المجلس التشريعي الوطني الصيني الأحد فكر شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد قوة دستورية في تعديل تاريخي. وقال شن تشون ياو رئيس لجنة الشؤون التشريعية باللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني "باعتباره مكوناً هاماً في التعديل، يعكس إدراج فكر شي في القانون الأساسي للبلاد التطلع المشترك للحزب بكامله وكافة أبناء الشعب من مختلف القوميات".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

وزير أميركي يكشف شرط ترامب للقاء كيم جونغ أون

كشف وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، الأحد، عن شرط الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للقاء زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون. وقال منوتشين، في لقاء أجراه مع برنامج "لقاء الصحافة" (ميت ذا بريس)، عبر شبكة "إن بي سي" الأميركية، إن ترامب اشترط للقاء زعيم كوريا الشمالية، عدم إجراء بيونغ يانغ أي تجارب نووية أو صاروخية.