الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري استقبل عيتاني: هناك دولة ومؤسسات بدأت تعمل بشكل صحيح

زار الممثل زياد عيتاني فور إخلاء سبيله "بيت الوسط" حيث استقبله رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، يرافقه النائب السابق محمد الأمين عيتاني ووالدته وأفراد عائلته، وبعد أن هنأه بالبراءة، قال الحريري: "ما حصل اليوم هو تحقيق للعدالة، لا شك أن هناك ظلماً وقع عليك، لكن الدولة أظهرت بأجهزتها وقضائها والطريقة التي عملت بها أن إحقاق الحق ممكن في هذا البلد".

وكالة الأناضول

أردوغان: الجيش التركي أوشك دخول مدينة عفرين

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن قوات بلاده توشك على دخول مدينة "عفرين" شمالي سوريا، لتحريرها، جاء ذلك في كلمة له في المجمع الرئاسي، بالعاصمة أنقرة، وأضاف أردوغان إن قوات بلاده بصدد الدخول إلى المدينة السورية من أجل تسليمها لأصحابها الأصليين، في إطار عملية غصن الزيتون. وتابع: مع كل شبر يتم تحريره من الإرهابيين، يقوم جنودنا مع الجيش السوري الحر بإنقاذ مستقبل شعوب المنطقة.

وكالة فرنس برس

واشنطن تطالب موسكو برد واضح في قضية تسميم الجاسوس السابق في بريطانيا

اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أن على روسيا تقديم أجوبة "لا لبس فيها" في مسألة تسميم جاسوس روسي وابنته، وذلك إثر اتصال هاتفي بين ترامب ورئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي. وجاء في بيان صادر عن البيت الأبيض إن الزعيمين يعتبران أنه لا بد أن تكون هناك عواقب إزاء الذين يستخدمون هذه الأسلحة المشينة، في خرق فاضح للأعراف الدولية.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

موسكو: تدابير ردية في حال قيام واشنطن بضرب دمشق والمواقع الحكومية السورية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أن موسكو قلقه للغاية بشأن تهديدات الولايات المتحدة بشن ضربات عسكرية ضد سوريا. وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: مثل هذه التصريحات غير المسؤولة للممثل الأميركي تسبب قلقاً بالغاً. وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن روسيا ستتخذ التدابير الردية اللازمة في حال إقدام الولايات المتحدة على شن ضربات ضد الحكومة السورية ومواقعها.