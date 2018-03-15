TL

مر الرابع عشر من آذار من دون أي خطوة موحدة في الذكرى رغم تأكيد الرئيس سعد الحريري أن هذا اليوم يبقى علامة فارقة في تاريخ لبنان. وصادفت الذكرى مع وجود الرئيس الحريري في روما في المؤتمر الداعم للجيش والقوى الأمنية في لبنان. كذلك صادفت الذكرى مع إعلان حزب القوات اللبنانية أسماء مرشحيها الى الانتخابات النيابية، وربما تعمد الحزب أن تكون الخطوة في الرابع عشر من آذار.

المنار

ما بين تغريدة وما وصف بتلفيقة يدخل العالم مرحلة من التصعيد، فبعد اتخاذ ترامب من تويتر صندوق بريد لبعث رسائل توتير في الشرق الأوسط عبر استبدال وزير خارجيته تيلرسون ببومبيو، صندوق البريد البريطاني يصوب مباشرة على موسكو من باب قضية الجاسوس الروسي الذي تقول لندن إن الروس دسوا له السم على أراضيها.

nbn

في زمن الانشغال اللبناني في الاستحقاق النيابي، كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يزف إلى اللبنانيين بشرى تتعلق بالحق الوطني، لبنان سجل نصراً جديداً على العدو الإسرائيلي في ما يتعلق بالحدود البحرية والبرية من خلال دخول الجيش اللبناني وقوات اليونيفل الى ما يسمى النقطة "باء"، وتأكيد الخرائط والوثائق اللبنانية من خلال دلائل وثوابت حسية على الأرض.

mtv

اهتزت السياسة العالمية على وقع حدثين: إقصاء الرئيس ترامب وزير خارجيته تيلرسون، وتأثير القرار على الاتفاق النووي مع إيران وتداعيات انفراطه على أوروبا والشرق الأوسط، والحدث الثاني التوتر البريطاني الروسي على خلفية تسميم العميل سيرغي سكربال وإعلان لندن مقاطعتها رسمياً مونديال موسكو وطردها 23 دبلوماسياً روسياً.

NTV

أبعد من نعمة، نقمة حلت على آخر العقلاء في إدارة ترامب الذي أطاح تليرسون وعين مكانه مايكل بامبيو، النسخة الأكثر سوءاً عن رجل البيت الأبيض في مسعى لتمكين الصقور أصحاب الخلفية العسكرية لإحداث ثقوب في الملفات الخارجية تحديداً في المنطقة العربية.

المستقبل

في ذكرى الرابع عشر من آذار، التي تصادف اليوم، توجه رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى روما، للمشاركة في مؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية اللبنانية.

وقبل سفره، أكد الرئيس الحريري أن ذكرى الرابع عشر من آذار 2005 تؤكد على تدعيم الدولة وبنائها، وسيادة لبنان وحريته، وهي التي التف حولها أكثر من مليون لبناني، نزلوا إلى الساحات، مشدداً على استمرار النضال لتحقيق هذه المطالب من كل المواقع، وفي كل المعتركات الحكومية والسياسية والانتخابية.

OTV

في تاريخ لبنان الحديث، الرابع عشر من آذار ليس يوماً عادياً. فهو في عامي 1989 و2005 على حد سواء، شكل حداً فاصلاً بين مرحلة ومرحلة، ورسم معالم مستقبل أفضل، بعدما دفن فلول ماض أليم. أما في الرابع عشر من آذار 2018، حيث يحيي التيار الوطني الحر الذكرى في احتفال تتخلله كلمة للوزير جبران باسيل، تنقلها الOTV مباشرة على الهواء حوالى العاشرة ليلاً... فالعبرة واحدة: الغاية هي الوطن، والسبيل هو الوحدة الوطنية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة السياسية، كما العسكرية والأمنية، التي تطرح في روما غداً إمكانات دعمها على طاولة دولية، بحضور وفد لبناني كبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري...

LBC

ذاك اليوم الذي كون من رحم الشارع، قوى شاءت أن تكون سيادية، وتتحدى قوى لبنانية أخرى، استعرضت هي أيضاً، في الثامن من آذار قوتها في الشارع.

الميادين

عيّن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، الاقتصادي ومقدم البرامج التلفزيونية السابق لاري كادلو، في منصب كبير مستشاريه الاقتصاديين، خلفاً لـغاري كوهن، الّذي استقال من منصبه الأسبوع الماضي.

الجزيرة

أعلن ​البيت الأبيض​ أن "الأوضاع المتردية في ​قطاع غزة​ تتطلب تحركاً دولياً"، مشيراً إلى أن "معالجة هذه الأوضاع ضروري لأسباب إنسانية، ولضمان أمن مصر و​إسرائيل​، ولإمكانية تحقيق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

العربية

علقت المتحدثة باسم ​وزارة الخارجية الروسية​، ​ماريا زاخاروفا​، على سحب رئيسة الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​ الدعوة الموجهة إلى وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ لزيارة ​بريطانيا​، مؤكدة أن "لافروف لم يقبل دعوة لندن لزيارة رسمية ولم يستجب لها من الأساس".