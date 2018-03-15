النهار/ علي حمادة

تناول التغيير في واشنطن بعد إقصاء وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه بطريقة غريبة ومفاجئة، واستبداله بمدير وكالة المخابرات المركزية صقراً على مستوى العلاقات الأميركية – الروسية والملف الإيراني والأزمة السورية.

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال إن المطلعين على موقف المملكة العربية السعودية وطبيعة العلاقة الجديدة التي تصوغها الآن بينها وبين لبنان، يؤكدون اهتمامها الكبير باستحقاق الانتخابات النيابية، إذ تعتبره استحقاقاً مهماً جداً بالنسبة إلى مصير لبنان ومستقبله. وإن إعادة تكليف البخاري رئاسة بعثتها الديبلوماسية فيه تتصل بالأهمية التي توليها للاستحقاق النيابي.

اللواء/ عامر مشموشي

أشار إلى انطلاق مؤتمر روما 2 اليوم وسط توقعات رسمية بحصد نتائج إيجابية، ونقل عن مصادر سعد الحريري تأكيدها أنه أثار موضوع تعويم الهبة السعودية أثناء زيارته الأخيرة للرياض، لافتاً إلى التوافق الرئاسي على قرار الموازنة لتلميع صورة لبنان دولياً.