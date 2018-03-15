The Washington Post

نشوء تهديد مسلّح في الصحراء المصرية، ممهداً لفتح جبهة جديدة في الحرب ضد الإرهاب

برزت الصحراء الغربية في مصر كجبهة جديدة في القتال العالمي ضد الإرهاب، إذ يستخدم مقاتلو المجموعات الإرهابية المرتبطة بالدولة الإسلامية والقاعدة الصحراء كملجأ وكصلة وصل لتهريب المقاتلين، والأسلحة والمنتجات الممنوعة من ليبيا. وتتم تعبئة صفوف المتمردين بالمقاتلين العائدين من سوريا والعراق، حيث تم التغلّب على خلافة الدولة الإسلامية.

يُذكَر أنه مما لا يبشر بالخير، هو أنه قد برزت مجموعة جديدة متعلقة بالقاعدة في الصحراء، ‏معلنة وجودها من خلال هجوم في تشرين الأول أدى إلى مقتل 16 عنصرًا من القوات الأمنية. ‏

روسيا اليوم

كييف: الخروج من رابطة الدول المستقلة وفسخ معاهدة الصداقة مع روسيا على طاولة الرئيس

أعلنت نائبة البرلمان الأوكراني سفيتلانا زاليشوك أن وزراة الخارجية أعدت مقترحاً إلى الرئيس بيترو بوروشينكو، يقضي بخروج البلاد من رابطة الدول المستقلة وإلغاء معاهدة الصداقة مع روسيا. وسبق لوزير الخارجية الأوكراني أن أعلن، في يناير الماضي، أن بلاده ستلغي مشاركتها في 8 اتفاقيات أخرى موقعة مع روسيا. وقد وقعت روسيا وأوكرانيا على معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة الاستراتيجية بينهما في 31 مايو من العام 1997 لمدة 10 سنوات، مع التمديد التلقائي لمفعولها إذا لم يعارض أي من الطرفين على ذلك قبل ستة أشهر على الأقل من موعد انتهاء الفترة المحددة. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أبريل 1999.