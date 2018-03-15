وكالة الأنباء المركزية

عون لوفد حملة العودة إلى فلسطين: القدس لم تكن لطائفة وتقسيمها شنيع

امل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في أن تتكلل بالنجاح كل الجهود المبذولة لاستعادة الشعب الفلسطيني حقه في العيش بسلام وأمان في أرضه، مجدداً إدانته للقرار الأميركي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكداً أن هذه المدينة المقدسة لم تكن يوماً لطائفة محددة بل كانت لكل الطوائف. وذلك خلال استقباله وفداً من الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين لمناسبة انعقاد "المؤتمر الدولي الرابع للتضامن مع فلسطين".

وكالة الأناضول

غوتيريش عن تسميم العميل الروسي: استخدام الغاز خرق خطير للقانون الدولي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، استخدام الغاز، واعتبره خرقاً خطيراً للقانون الدولي. جاء ذلك على لسان فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ردّا على أسئلة الصحفيين حول موقف غوتيريش، من الاتهامات البريطانية لروسيا بخصوص محاولة قتل ضابط المخابرات الروسي المتقاعد (عميل مزدوج)، سيرغي سكربيل وابنته في بريطانيا. وأوضح "حق"، أن "غوتيريش، أكد أن استخدام الغاز سلاحا غير مقبول، ويشكّل خرقا للقانون الدولي، وهو أمر تتعين إدانته.

وكالة أنباء رويترز

مستشار للأمم المتحدة: معارك طاحنة لا تزال تلوح في سوريا.

قال يان إيجلاند مستشار الأمم المتحدة إن سوريا قد تشهد ”معارك طاحنة“ في آخر منطقتين خاضعتين للمعارضة حتى بعد انتهاء الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية على الغوطة الشرقية قرب دمشق. وانصب الاهتمام العالمي على معركة الغوطة، وهي آخر جيب للمعارضة قرب العاصمة وتحاصرها الحكومة، وعلى عفرين في أقصى شمال البلاد حيث تشن تركيا عملية عسكرية ضد وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي تراها تهديدا لأمنها.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

معدات عسكرية تظهر للمرة الأولى داخل قطر.

شهدت الأراضي القطرية، للمرة الأولى، ظهور معدات عسكرية، تقبل إضافة عدد من النظم الدفاعية مثل حاملات الصواريخ. عُرضت مدرعات تركية حديثة الصنع لأول مرة، في معرض ومؤتمر الدوحة للدفاع البحري ديمدكس 2018، المنعقد بالعاصمة القطرية الدوحة منذ يومين.