TL

لبنان يستعد للانتخابات النيابية والمنطقة متجهة إلى صيف ساخن وربما ربيع ساخن. ويذهب وزير الخارجية السابق فارس بويز إلى القول إن المنطقة مقبلة على زلزال لكن متى؟

ويقول أيضاً إن لبنان جزء من المنطقة التي تتسارع فيها التطورات والتحديات بدءاً من إقالة وزير الخارجية الأميركي بسبب خلاف الرئيس ترامب معه على الاتفاق النووي. ويشير بويز إلى اللغة المستعملة بين الغرب وروسيا وبين إيران والسعودية هذا اليوم بالذات.

المنار

في مئوية الأيام الأولى لنكبة الأمة الثانية بقرار دونالد ترامب تهويد القدس، لم تنكّس المقاومة الفلسطينية راياتها الجهادية، ولم يعدم شعبها الوسيلة الفدائية للاقتصاص من الاحتلال وتابعيه، فدهس شاب فلسطيني غرب جنين مجموعة من الجنود الصهاينة، ليقتل اثنين منهم ويصيب أربعة آخرين.

nbn

لجنة المال استمعت اليوم إلى وزير المال علي حسن خليل عن السياسة المالية لمشروع الموازنة الذي يحكمه نفس إصلاحي أعاد الثقة بالدولة ومؤسساتها من قبل المجتمع الدولي بمشاريعه ومؤتمراته من روما إلى بروكسل مروراً بباريس.

mtv

في مقابل الغلّة المعقولة التي عاد بها لبنان وجيشه وقواه المسلّحة من مؤتمر روما، يعرف أهل الحكم أنهم دخلوا مرحلة مقايضة حاسمة مع المجتمع الدولي يمكن أن تخرج الدولة منها رابحة إن عملت الحكومة على ترجمة التزامها العلني بأنها ستباشر درس الاستراتيجية الدفاعية.

NTV

روما من فوق غير بيروت من تحت فعلى أرض الطليان كلام في تجهيز العسكر وهنا تختصر المعركة الانتخابية كل الحديث مع خروق لملف القرصنة الذي تتكشف عنه اليوم تفاصيل يعود زمنها إلى الـ"غوغل كاش" وبالكاش الدائن بدأ مؤتمر "روما اثنان" بحث خطط من شأنها تعزيز قدرات الجيش والقوى الأمنية ووضع استراتيجية تسلّح سقفها الأعلى.

المستقبل

هدير الماكينات الانتخابية والمعركة التنموية في بعلبك الهرمل وبقية لبنان واكبها إعلان ثقة متجدد بلبنان، مع انطلاق قطار مؤتمرات الدعم الدولية التي كان أول غيثها من روما أمس، والجديد إعلان الاتحاد الأوروبي عن حزمة بقيمة 50 مليون يورو لدعم قطاع الأمن اللبناني، كجزء من التزامه الطويل الأمد باستقرار لبنان وأمنه.

OTV

وفي الانتظار، وفي وقت تتبدل بورصة التحالفات والأسماء في أكثر من دائرة يوماً بعد يوم، أعلن التيار الوطني الحر اليوم عن مرشحيه الملتزمين، على أن يختار من بينهم، من ينضم إلى اللوائح التي ستبصر النور في الرابع والعشرين من آذار.

LBC

قبل خمسة أيام من انتهاء مهلة سحب التراشيح، وعشرة أيام على انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، اشتعلت التحالفات الانتخابية إلى حدود الخلط الكامل للأوراق وإلى حدود الفوضى الكاملة والضياع الشامل: نادراً ما تصمد التحالفات، ونقل البندقيات من أكتاف إلى أكتاف يتم بسرعة صاروخية، كأننا في زمن "العجائب الانتخابية".

الميادين

أكّد رئيس الوزراء ​العراقي ​حيدر العبادي​ أن "العراق أوفت بجميع التزاماتها الدولية بإتلاف كافة مخلّفات الأسلحة الكيميائية".

الجزيرة

أشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية ​أنور قرقاش​ إلى أنه "لا يفوت المتابع المنصف إلا أن يلاحظ أن حيوية التوجه السعودي تعبّر عن آمال وطموحات جيل جديد ولغة المستقبل".

العربية

نفت ​السفارة السعودية​ في ​واشنطن​ "صحة تقرير قناة "إن بي سي" الأميركية الذي تحدث عن احتجاز ولي العهد السعودي الأمير ​محمد بن سلمان​ لوالدته أو وضعها قيد الإقامة الجبرية"، مؤكدةً أن "هذه المعلومات غير صحيحة إطلاقاً".