النهار/ علي حمادة

اعتبر أن مؤتمر روما -2 جارٍ في سياق مواصلة دعم الجيش اللبناني، في مقابل التشديد على أن لا شرعية لأي سلاح من خارج الدولة مهما عظم شأنه. وقال من المتوقع أن يتجدد الدعم للدولة اللبنانية وإعادة التذكير بقرارات الشرعية الدولية حول لبنان وعلى رأسها القرار التأسيسي رقم 1559 في ختام مؤتمر سيدر.

النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن التظاهرة الدولية المتجددة في مؤتمر روما-2 تحت عنوان دعم الجيش والقوى الأمنية مهمة من أجل تأكيد الجامع المشترك الذي يشكّله استقرار لبنان بالنسبة إلى عدة دول لكنها تشكل في الوقت نفسه وأكثر من أي وقت مضى خريطة طريق لا بد منها إذا شاء لبنان توظيف هذه المظلّة.

الديار/ دوللي بشعلاني

رأت أن اللامركزية الموسّعة ليست تقسيماً بل لإعطاء اللبنانيين حقوقهم في المحافظات كافة، وقالت إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يريد تطبيقها في عهده انسجاماً مع رؤيته المستقبلية لبناء دولة القانون والمؤسسات وهي ستكون أول ملف يحمله العميد شامل روكز إلى المجلس النيابي في حال فوزه في الانتخابات.

الأنوار / رفيق خوري

رأى أن الحيلة المتفق عليها هي تغطية العجز بالحوار حول استراتيجية دفاعية بين طرفين ينطبق عليهما المثل الفرنسي القائل "حلمان في سرير واحد". طرف يريد نزع سلاح حزب الله تحت عنوان الاستراتيجية الدفاعية وآخر يريد تشريع السلاح في إطار الاستراتيجية، واعتبر أن المأزق اليوم أكبر مما كان قبل بدء الحوار على الاستراتيجية الدفاعية.

اللواء/ أنطوان الأسمر

أشار إلى علاقة تعاضدية بين لبنانيين في ولاية كنساس ووزير الخارجية الأميركية الجديد مايك بومبيو، وقال يعتقد أصدقاء الوزير الجديد أن علاقاته باللبنانيين في الولايات الأميركية قد تُسهم في جعل وجهة النظر اللبنانية مقبولة في كواليس الوزارة.