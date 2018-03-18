TL

أسبوع ويكتمل إعلان اللوائح الانتخابية، ومعها مصير التحالفات داخل وخارج كل تجمع سياسي. ومساء غد يجتمع الرئيس سعد الحريري مع وزير الاعلام ملحم رياشي، للبت النهائي في التحالف الانتخابي بين تيار "المستقبل" وحزب "القوات اللبنانية".

المنار

في لبنان، خلاصة المنجمين الانتخابيين الذين استعان بهم بعض السياسيين أن لا شيء في طالع الأيام، طالما ان بحث البعض عن المقاعد وصل حد النجوم، ما سيؤخر اعلان التحالفات حتى آخر المهل المتاحة.

nbn

أما الجديد، فكان طرد موسكو 23 دبلوماسيا بريطانيا، وسحب ترخيص عمل القنصلية في سان بطرسبورغ، ووقف نشاط المجلس الثقافي البريطاني، مع الاحتفاظ بحق اتخاذ اجراءات أخرى ضد لندن وفق مبدأ "من دق الباب سمع الجواب".

mtv

في الشأن الداخلي طغت الفوضى الانتخابية الناجمة عن تعثر التحالفات، على غضب مطلبي عارم تجمعت رياحه فوق القطاعات التربوية والقضائية والعامة والعسكرية والعمالية، والتي تنذر كلها ان جمعت قواها بخضة كبرى في الشارع، وهي تستمد قوتها من استشعارها ضعفا لدى القوى السياسية الحاكمة، ينبع من حاجة هذه الطبقة إلى أصوات هذه الفئة، وإلى ادارتها هذه العملية الانتخابية والاشراف عليها.

NTV

دخلنا الأيام العشرة التي ستشهد التصفيات النهائية للتحالفات. اشتد وقع الزيارات وحلقات التشاور في ائتلاف اليوم الواحد، على اعتبار ان ما سيجمعه السادس من أيار سيفرقه السابع من أيار في عدد من الدوائر، وبذلك سيؤسس اللبنانيون لما بات يعرف بالتحالف عالقطعة الذي تجوز فيه عبارة "ع القطعة".

المستقبل

هدير الماكينات الانتخابية يضج في مختلف المناطق اللبنانية، والتحالفات بدأت تتبلور وكذلك الانسحابات، حيث لم يعد أمام من يريد الانسحاب من السباق الانتخابي سوى أيام قليلة؛ والأمر نفسه ينطبق على تسجيل اللوائح.

OTV

لا يبدو ان مفاعيل زيارة الحريري الثانية إلى السعودية، ستترجم في الملف الانتخابي بين التيار الأزرق و"القوات اللبنانية"، هذا إذا كان هناك فعلا من خطة أو توجه أو ورقة عمل مشتركة بين الرياض وبيت الوسط لانتخابات 6 أيار.

LBC

أربعة أيام وتنتهي مهلة سحب الترشيح. تسعة أيام وتنتهي مهلة تسجيل اللوائح. الحماوة على أشدها قبل بلوغ هذين الاستحقاقين: لا المناورات تنفع ولا الإلتفافات، فالمطلوب موقف إما أسود وإما رمادي، وهذا ما بدا واضحا في أكثر من دائرة ومنطقة ولاسيما في زغرتا وكسروان والمتن الشمالي وصولا إلى زحلة.

الميادين

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب أمام مؤيدي حزب العدالة والتنمية في ولاية ماردين انه "أوشكنا على دخول مدينة عفرين، وسنزف لكم البشرى في أي لحظة"، وقال: "تم تحييد 3569 إرهابياً منذ إنطلاق عملية غصن الزيتون".

الجزيرة

دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو نظيره التركي رجب طيب أردوغان إلى عدم الإعتراف بتنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في شبه جزيرة القرم والإمتناع عن مشاركة المواطنين الأتراك في عملية المراقبة في شبه الجزيرة المحتلة.

العربية

رأت وزارة الخارجية البريطانية ان "رد روسيا لا يغير من حقيقة أنها ضالعة في محاولة اغتيال شخصين على أراضي بريطانيا".