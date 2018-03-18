الديار/ اسكندر شاهين

لم تشهد الجلسة السياسية في لبنان منذ الإستقلال كماً من الارباكات على صعيد الإنتخابات النيابية كما هي الحال في المرحلة الراهنة كون القانون الإنتخابي الجديد ادخل معظم اللاعبين الرئيسيين في دوامة من المتاهة على صعيد بناء التحالفات وتشكيل اللوائح فالحليف في دائرة معينة هو خصم في دائرة أخرى، ناهيك بانتقال التنافس بين اللوائح إلى كباش ضمن اللائحة الواحدة التي يمليها الصوت التفضيلي.