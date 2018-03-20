الجزيرة - السعودية

المملكة وأميركا.. 80 عاماً من الشراكة المثمرة والعلاقات الوطيدة

تجسد الزيارة الرسمية التي يبدأها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى الولايات المتحدة الأميركية، حرص البلدين الصديقين على ترسيخ هذه الشراكة وتوطيد العلاقات الثنائية الممتدة لنحو أكثر من 80 عاماً. وتحل الزيارة الأولى لولي العهد للولايات المتحدة الأميركية منذ مبايعته، في مضامينها قفزة جديدة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في إطار روابط الصداقة والعلاقات التاريخية المتينة وشراكة التنمية التي تربط البلدين الصديقين. وتكتسب زيارة ولي العهد للولايات المتحدة الأميركية، أهمية كبرى في ظل المتغيرات الدولية والإقليمية المتسارعة مما يتطلب تبادلاً للآراء وتنسيقاً للمواقف بين البلدين ذوي التأثير الدولي المتميز، إلى جانب دفع عجلة الاقتصاد والانطلاق به إلى آفاقٍ أرحب تتوافق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

أخبار الخليج - البحرين

نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة يستقبل السفير الروسي

استقبل الشيخ فيصل بن راشد آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بمكتبه بالمجلس السيد فاجيف جارايف Vagif Garaev سفير جمهورية روسيا الاتحادية لدى مملكة البحرين. وخلال اللقاء هنأ السفير الروسي بمناسبة نجاح الانتخابات الرئاسية في بلاده والتي انتهت بفوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالولاية الرابعة له بنسبة 76,67 بالمئة من الأصوات، مشيداً بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية وما تشهده من نمو وتطور في مختلف المجالات لا سيما المجال البيئي، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الصديقين.

الأهرام - مصر

الرئيس يهنئ نظيره الصيني بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس بخالص التهنئة للرئيس الصينى شى جين بينج، بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، متمنياً له التوفيق والنجاح، وللشعب الصيني الصديق مزيداً من التقدم والازدهار. وأشاد الرئيس فى هذا الإطار بقوة وتميز العلاقات المصرية الصينية، وحرص الدولتين المستمر على تعزيزها ودفع أطر التعاون المشترك لآفاق أرحب، بمايحقق مصالح الشعبين الصديقين.

الأنباء - الكويت

رئيس الأركان يشيد بتطور التعاون العسكري المشترك مع الأردن

أشاد رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر بمستوى التعاون المشترك مع القوات المسلحة الأردنية في مختلف مجالات العمل العسكري. وأكد الفريق الخضر لـ"كونا" في ختام الاجتماع الـ 13 للجنة العليا المشتركة للتعاون العسكري الكويتي - الأردني أهمية تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال العسكري، مشيراً الى الخبرات العملية والعلمية للجيش الأردني وضرورة الإفادة منها. وقال إن اللجنة العليا المشتركة تهدف بشكل رئيسي إلى تنسيق التعاون العسكري بين الجيش الكويتي ونظيره الأردني في مختلف الأنشطة والبرامج العسكرية منها التمارين والدورات المشتركة. وأشار إلى اجتماع اللجنة الذي شهد توقيع محضر الاجتماع الـ 13 للجنة وتجديد اتفاقية التعاون العسكري مع القوات المسلحة الأردنية، بالإضافة الى بحث سبل تطوير التعاون العسكري الثنائي وأوجه التنسيق للارتقاء بمستوى تبادل الخبرات والإمكانيات العسكرية.

القدس - فلسطين

حماس: اتهامات عباس دون تعاون حكومته "حرف لمسار العدالة والتحقيقات"

أدانت حركة حماس في بيان لها أصدرته اتهام الرئيس عباس لها بالوقوف خلف عملية التفجير التي استهدفت موكب الحمدالله قبل عدة أيام في غزة ووصفت تصريحات الرئيس التي وردت في خطاب ألقاه مساء الاثنين أمام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بأنها "تصريحات غير مسؤولة". وقالت حماس في بيانها إن "إصدار عباس الأحكام المسبقة واتهامه المباشر لحركة حماس في حادثة موكب د. الحمد الله في حين ما زالت الأجهزة الأمنية في غزة تواصل تحقيقاتها دون تعاون من حكومته حرفاً لمسار العدالة وسير التحقيقات" مشيرة إلى أنه "كان المنتظر أن يعطي (الرئيس عباس) تعليماته للحكومة وجهات الاختصاص بالتعاون من أجل كشف الحقيقة وتحديد المجرمين".