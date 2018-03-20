وكالة أنباء الإمارات - وام

محمد بن زايد يستقبل فرق الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في قصر البحر، فرق هيئة الهلال الأحمر الإغاثية العاملة في اليمن يرافقهم الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة الهيئة والدكتور محمد عتيق الفلاحي الأمين العام ونواب الأمين العام. وأكد سموه خلال الاستقبال أن الأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تعد نموذجاً أصيلاً وثابتاً في سياستها التي تحظى بسجل حافل من المبادرات الإنسانية والخيرية والإغاثية في مختلف مناطق العالم.

وكالة الأناضول

أردوغان: قد ندخل سنجار في أي لحظة لتطهيرها من مسلحي "بي كا كا"

ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى احتمال تنفيذ بلاده عملية عسكرية في منطقة قضاء سنجار شمالي العراقي، من أجل تطهيرها من عناصر منظمة "بي كا كا" الإرهابية. جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان الاثنين، في مؤتمر للسلك القضائي، بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأضاف أردوغان: "من الممكن أن ندخل سنجار( شمالي العراق) على حين غرة ونطهرها من عناصر بي كا كا". ومشيراً إلى تنفيذ بلاده عملية غصن الزيتون في منطقة عفرين شمالي سوريا.

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة تنشد المساعدة على تخفيف الوضع الكارثي في سوريا

ناشدت الأمم المتحدة يوم الاثنين الدول الأعضاء تقديم المساعدة العاجلة والتمويل لمساعدة السوريين الذين تقطعت بهم السبل في مناطق الحرب قائلة إنهم "متعبون وجائعون ويشعرون بالصدمة والخوف". وقال مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في دمشق في بيان "تناشد الأمم المتحدة في سوريا تقديم المساعدة بشكل عاجل للحد من هذا الوضع الكارثي لعشرات الآلاف من الأشخاص من الغوطة الشرقية وعفرين".

وكالة فرنس برس

اتفاق بين الاتحاد الأوروبي ولندن بشأن المرحلة الانتقالية

توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق هام الاثنين مع بريطانيا بشأن ترتيبات الفترة الانتقالية ستخضع لندن خلالها لقواعد التكتل لنحو عامين بعد بريكست. واعتبر كبير مفاوضي التكتل في هذا الملف ميشال بارنييه ونظيره البريطاني ديفيد ديفيس أن الاتفاق الذي سيوقع عليه القادة الأوروبيون خلال قمة هذا الأسبوع يشكل "خطوة حاسمة". واتفق الطرفان كذلك على حل "مؤقت" لمسألة الحدود مع ايرلندا كانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعتبرته غير مقبول قبل عدة أسابيع فقط. ويمهد الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعد محادثات "مكثفة" على حد تعبير بارنييه في بروكسل الطريق لإجراء محادثات بشأن اتفاق تجاري مستقبلي يبدأ الشهر المقبلة فيما ارتفعت قيمة الجنيه الاسترليني. وقال بارنييه خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ديفيس "تمكنا هذا الصباح من الاتفاق، بعد أيام وليال من العمل الشاق، على جزء كبير مما سيتحول إلى اتفاق دولي على انسحاب المملكة المتحدة المنظم".

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس الصيني يهنئ بوتين بانتخابه رئيساً لروسيا

بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ (الاثنين) ببرقية تهنئة إلى الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين. وقال شي في البرقية إن الشعب الروسي في السنوات الأخيرة اتحد كرجل واحد في التقدم بقوة على طريق تعزيز الأمة، وتحقيق التجديد والتنمية، وتحقيق نجاح كبير في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولعب دور بناء مهم في الشؤون الدولية. وأعرب شي عن اعتقاده بأن روسيا ستكون قادرة بالتأكيد على مواصلة خلق أمجاد جديدة في التنمية الوطنية. وقال شي إن شراكة التعاون الإستراتيجي الشاملة بين الصين وروسيا تعيش الآن أفضل حالاتها تاريخياً، لتشكل مثالاً لبناء نمط جديد من العلاقات الدولية يجسد الاحترام المتبادل والعدالة والنزاهة والتعاون ونتائج الفوز المشترك، ومجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية.

وقال شي إن الصين مستعدة للعمل مع روسيا لمواصلة الارتقاء بالعلاقات الصينية - الروسية إلى مستوى أعلى وتوفير قوة الدفع للتنمية الوطنية في كلا البلدين، وتعزيز السلام والهدوء في الإقليم والعالم.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخارجية الروسية: لا يتم إنتاج أية مواد سامة "نوفيتشوك" في روسيا

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن الاتحاد الأوروبي بتضامنه مع بريطانيا في قضية سكريبال يتجاهل أن كل الأسلحة الكيميائية في روسيا قد دمرت. وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، الاثنين، أن موسكو ليس لديها ما تظهره، وأنه لا يتم إنتاج هذه المادة في روسيا ولا تخزينها. وجاء في بيان وزارة الخارجية: "يتجاهل مجلس الاتحاد الأوروبي حقيقة أن جميع الأسلحة الكيميائية في روسيا قد دمرت. وهذا ما أكدته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في عام 2017. هل يجب اعتبار ذلك انعدام ثقة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بخصوص هذه المنظمة الدولية؟ الاتحاد الأوروبي يطالبنا بإظهار ما هو غير موجود بالمطلق، لا يتم إنتاج أية مواد سامة "نوفيتشوك" في روسيا ولا تخزينها.