الجمهورية/ طوني عيسى

تناول عمل هيئة الإشراف على الانتخابات، وقال إن الأمور مرهونة بديناميتها التي مضى على تأليفها ستة أشهر ودورها الحيوي، لتأتي الانتخابات نزيهة.

الجمهورية/ شارل جبور

رأى أن المنطقة مقبلة على تطوّرات كبرى في الأشهر المقبلة، وأن الستاتيكو القائم سينهار لمصلحة ستاتيكو جديد، وأن المصلحة اللبنانية تكمن في هذه المرحلة تحديداً في الالتزام التام والكامل بسياسة النأي بالنفس.

الديار / محمد بلوط

أشار إلى أن كل المعطيات الداخلية تؤكّد إجراء الانتخابات النيابية في 6 أيار خصوصاً بعد أن أنجزت القوى والأطراف السياسية الأساسية حساباتها الانتخابية، ولفت إلى أن المعطيات الخارجية لا ترجّح حتى الآن نشوب حرب على لبنان.

اللواء/ حسين زلغوط

أشار إلى أنه لا معطيات جدية عن حرب واسعة رغم تقلّب المنطقة على الصفيح الساخن، وقال من السذاجة التكهّن باندلاع حروب لمجرّد حصول تغييرات في الإدارة الأميركية وهذه ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة، واعتبر أن إسرائيل لن تقدم على أي خطوة لا تضمن لها الانتصار السريع والجذري.