الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

الدعم الإسرائيلي المباشر للإرهابيين تصاعد لإطالة الأزمة

أكد مندوب سورية الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومنذ احتلالها الجولان السوري عام 1967 لم تتوقف عن انتهاك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لتكريس احتلالها الاستعماري ولا عن محاولاتها لفرض قرار ضم الجولان خلافاً للقانون الدولي وانتهاكاً لقرار مجلس الأمن 497 الذي أكد عدم مشروعية فرض قوانينها وولايتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل واعتبره لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً له وطالب سلطات الإحتلال بإلغائه فوراً.

وكالة أنباء رويترز

بارنييه: معظم القضايا الصعبة في بريكست ستأتي في نهاية المحادثات

قال ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي في المحادثات بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد إنه يتوقع أن أصعب القضايا سيجري مناقشتها في المرحلة الأخيرة من المفاوضات. وأبلغ بارنييه الصحفيين يوم الثلاثاء "لم نصل بعد إلى نهاية الطريق. خبرتي في المفاوضات، أنه حتى إن كانت هذه مفاوضات غير عادية وفريدة، فإن ما يبقى في النهاية غالباً ما يكون هو الأكثر صعوبة". وفضلاً عن القضية الرئيسية العالقة، وهي كيفية تفادي حدود في جزيرة أيرلندا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قال بارنييه إن من بين العناصر الأخرى التي لم يتم بعد الوصول إلى اتفاق بشأنها حماية البيانات والمؤشرات الجغرافية لمختلف السلع والاعتراف التلقائي لكل من الجانبين بالأحكام التي تصدرها المحاكم في الجانب الآخر.

وكالة فرنس برس

دبلوماسيون روس طردتهم بريطانيا إثر قضية سكريبال يغادرون سفارتهم في لندن

بدأ دبلوماسيون طُردوا من السفارة الروسية في لندن مغادرة المبنى مع عائلاتهم الثلاثاء بموجب قرار الحكومة البريطانية إثر قضية الجاسوس الروسي السابق، بحسب مصور وكالة فرانس برس. وكانت بريطانيا أعلنت طرد 23 دبلوماسياً روسياً على خلفية هجوم بغاز للأعصاب استهدف العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال وابنته في مدينة سالزبري الانكليزية في الرابع من آذار.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يتصل ببوتين بعد فوزه بفترة رئاسية جديدة

اتصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، بحسب ما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية الأميركية عن مسؤول في البيت الأبيض. واتصال ترامب هو أول محادثة هاتفية بين الزعيمين عقب فوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية بفترة جديدة تستمر 6 سنوات. وكان الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد صرح، في وقت سابق الثلاثاء، أن الكرملين لا يعتبر عدم قيام ترامب بتهنئة بوتين بفوزه في الانتخابات الروسية "تصرف غير ودي"، مشيراً إلى أن موسكو منفتحة لتطبيع العلاقات مع واشنطن.