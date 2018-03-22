TL

الجنّة تحت أقدام الأمهات، كلام يتجدّد كل يوم وليس في عيد الأم فقط. فعيدها كل يوم وليس اليوم فقط. وفي هذا اليوم كانت لفتة مهمة لوزير الخارجية جبران باسيل الذي أعلن عن مشروع قانون يرمي إلى قوننة تجنيس الأطفال عن طريق الأمهات لكن ليس لدول الجوار التي تدرس حالات طلباتها في حينه.

المنار

يقفل باب سحب الترشحيات للانتخابات النيابية منتصف الليلة، وينسحب على مشهد التحالفات مزيد من المناورات. قوى لا تقول كلمتها بانتظار الأخرى، فيما الكلمة الفصل للسادس والعشرين من آذار موعد انتهاء مهلة تقديم اللوائح.

nbn

حجزت الأم جزءاً من الاهتمام الداخلي في عيدها ولكنها لم تحجب كل الأنظار عن مسار الاستحقاق الانتخابي وما سيفرزه من كتل في المؤسسة التشريعية الأم، ولأن الانتخابات يجب أن تكون شفافة كماء الربيع، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى حمايتها ليس في الأمن فقط بل بصدقيتها ونظافتها والنأي بها عما يمكن أن يشوّهها.

mtv

إلى أمهاتنا أينما كنتن تصلين لنا من هنا أو من عليائكن في السماء، عيد سعيد وملايين الدعاءات بأن لا تتعبن من الصلوات ولا تغمضن عيونكن عن رعايتنا.

على مسافة أيام من الانتخابات وأيام من مؤتمر سيدر، الأرنب الحكومي الذي أضاع الكثير من الوقت والفرص دخل في سباق مع الإنجازات على خطين داخليين، الأول يتعلّق بتجميل الحكومة لصورتها قبل الاستحقاق، والثاني يتعلّق بالظهور في مظهر الدولة المطابقة للمواصفات التي تفرضها الدول الداعمة.

NTV

واقتداء بالأم الحنون التي فتحت باب التحقيق مع رئيسها السابق نيكولا ساركوزي على خلفية فساد ورشى مالية انتخابية شأنه شأن كثير من رؤساء أنهوا حياتهم السياسية وراء القضبان، فمتى يتمثّل الولد بالأم ويفتح كتاب الدستور الذي ينصّ على وجود مجلس أعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء لكن هذا المجلس لم يحاسب أي مسؤول لبناني بالرغم من روائح فساد المسؤولين.

المستقبل

اليوم أقرّ مجلس الوزراء مشروع البرنامج الاستثماري إلى مؤتمر “سيدر” الذي سيعقد في باريس، ويبلغ مجموع الاستثمارات للمشاريع المقترحة أكثر من 17 مليار دولار أميركي. وقد لفت الرئيس الحريري إلى أهمية انعقاد هذا المؤتمر وانعكاساته الإيجابية على الأوضاع الاقتصادية في لبنان، وأكد أن “مؤتمر روما 2” كان ناجحاً جداً وترجم الحرص الدولي على الاستقرار والأمن في لبنان.

OTV

أمس هوّلوا على مجلس الوزراء. قالوا إن صداماً سياسياً سيقع. أما اليوم، وكما أشارت الـ OTV أمس، فجلسة عادية عقدت، ونقاش طبيعي دار، وتحضير مطلوب لمؤتمر "سيدر" تمّ. مطالعات قانونية قدّمت، ملاحظات مالية فصّلت، وتحفّظ من دون اعتراض سجّل، بغاية التحصين، فقط لا غير.

LBC

بعد أربع ساعات من الآن تنتهي مهلة سحب الترشيحات ليبدأ عندها السباق الحقيقي نحو السادس من أيار، فبعد منتصف هذه الليلة، لن يبقى على جداول المرشحين سوى الذين دخلوا في لوائح، أما المنسحبون وعدم المتمكّنين من دخول اللوائح، فالأمر سيان بالنسبة إليهم، أي أنهم لن يدخلوا نادي اللوائح وبالتالي حلبة السباق.

الميادين

وجّهت وزارة الخارجية السورية رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي طالبت فيهما بـ"وقف الأعمال الإجرامية التي ترتكبها المجموعات الإرهابية بحق أهالي دمشق" وطالبت "الدول التي تقوم بتشغيل وتمويل وتسليح العصابات الإرهابية بما في ذلك النظام الوهابي السعودي والنظام القطري بالتوقف عن ذلك دون تأخير".

الجزيرة

أفاد وزير التعليم السعودي أحمد بن محمد العيسى أن "السعودية تعيد صياغة مناهجها التعليمية لمحو أي تأثير لجماعة الإخوان المسلمين وإبعاد كل من يتعاطف مع الجماعة من أي منصب في القطاع التعليمي".

العربية

لفت المرشد الإيراني علي خامنئي إلى أن "شعوب المنطقة هي التي طلبت منا المساعدة ولم نتدخّل في شؤونهم"، مؤكداً أن كل مشكلات إيران يمكن حلّها بالاتكاء على الداخل، مشيراً إلى أن "الأميركيين غير قادرين على توفير الأمن للمنطقة وأكبر دليل على ذلك الوضع في أفغانستان".