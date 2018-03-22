The Telegraph

إسرائيل تؤكد للمرة الأولى أنها ضربت مفاعلًا نوويًا سوريًا مشتبهًا به في عام 2007

أكدت إسرائيل للمرة الأولى أنها ضربت مفاعلًا نوويًا سوريًا مشتبهًا به في عام 2007 وصرحّت بأن الهجوم قد ألغى تهديدًا ضخمًا لإسرائيل والمنطقة وهو كان "رسالة" للآخرين. وقد اعترفت إسرائيل للمرة الأولى أنها قد ضربت مصنع الكوبار قرب دير الزور باستخدام طائرتي ف-15 وف-16. كما صرّحت إسرائيل أن المفاعل كان قيد الإنشاء بمساعدة من كوريا الشمالية وكان سيتم تفعيله بعد بضعة أشهر.

روسيا اليوم

الكرملين: انسحاب أمريكا من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ يهدد الأمن الدولي

اعتبر الناطق الرئاسي الروسي، دميتري بيسكوف، في مقابلة مع "RT"، أن قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ هدد ويهدد الاستقرار والأمن الدوليين. ووفقًا لبيسكوف، فإن انسحاب واشنطن من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ يهدد نظام الردع النووي المتبادل، الذي يعد أحد أركان الاستقرار والأمن الدوليين. وقال المتحدث باسم الكرملين "منذ ذلك الحين صارت روسيا مراراً وتكراراً هدفاً لجهود تحييد القدرة النووية للبلاد". وفي الوقت نفسه، كشف بيسكوف عن أن روسيا عرضت مراراً تنازلات متبادلة وتعاوناً لضمان الاستقرار الدولي، ولكنها لم تحصل على أي رد. وخلص بسكوف إلى القول: "نتيجة لذلك، لم يكن أمام روسيا من خيار سوى إظهار أنه بغض النظر عن الظروف، وبالرغم من الجهود المستمرة التي يبذلها زملاؤنا الغربيون لإنشاء درع صاروخي، فإن روسيا سوف تكون قادرة على الحفاظ على نظام الردع النووي المتبادل". وقد انسحبت واشنطن خلال عهد الرئيس جورج بوش الابن في أواخر عام2001، من جانب واحد من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ التي كانت قد وقعتها مع الاتحاد السوفيتي. واعترف قائد القيادة الاستراتيجية في البنتاغون، الجنرال جون هايتي، يوم الأربعاء، أمام لجنة القوات المسلحة الأمريكية في مجلس الشيوخ، بأن واشنطن ليس لديها ما تعترض به الأسلحة الروسية التي تفوق سرعة الصوت، التي كشف عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الأول من مارس الجاري في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية الروسية.

روسيا اليوم

بريطانيا تسعى لإقناع أوروبا بعمليات طرد شاملة للدبلوماسيين الروس

كشفت مصادر غربية أن بريطانيا تعتزم إقناع دول الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع القادمة بطرد دبلوماسيين روس، على خلفية حادثة تسميم ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرغي سكريبال. وذكرت وكالة "بلومبرغ" تصريحات لمسؤولين بريطانيين يقولون فيها إن "على العالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، أن يظهر أن روسيا أول من استخدم مواد سامة شالة للأعصاب في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وإنها لن تبقى بدون عقاب​​​. وأحد الخيارات التي تناقشها بريطانيا مع حلفائها هو عمليات طرد شاملة للدبلوماسيين الروس من السفارات في جميع أنحاء الغرب". ومن المقرر أن توجه رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في قمة رؤساء الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، في بروكسل، دعوة لقادة الاتحاد من أجل أن يكونوا "متحدين" لمواجهة ما تصفه لندن بـ"التحدي" الذي تمثله روسيا على النظام الدولي. وبحسب مقتطفات من خطاب ستلقيه خلال عشاء عمل مع قادة الاتحاد الأوروبي، ستقول ماي "إن التحدي الذي تمثله روسيا هو تحد سوف يستمر سنوات. وسيكون باستطاعتنا هزيمته بوحدتنا". يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا، مغمى عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من مارس الجاري. ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته بمادة شالة للأعصاب "آ-234" التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم "نوفيتشوك"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي. وطالبت موسكو لندن بإجراء تحقيق مهني غير مسيس حول اتهامات بريطانيا في قضية سكريبال، وقالت إن هدف حملة لندن هو صرف النظر عن استخدام المسلحين للكيماوي في سوريا، ومحاولة لصناعة عدو من روسيا لإشغال المجتمع البريطاني عن قضاياه.

صحافة العدو الإسرائيلي

The Jerusalem Post

الكرملين يقول أن بوتين وترامب اتفقا على تسريع التحضيرات للقمة

صرّح الكرملين يوم الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد اتفقا هذا الأسبوع على تكليف وزيري الخارجية الأميركي والروسي تسريع التحضيرات للقاءٍ وجهًا لوجه. يُذكَر أن الرئيس ترامب كان قد هنأ الرئيس بوتين على إعادة انتخابه وقد صرّح أنهما سيلتقيان قريباً.