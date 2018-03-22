الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري في لقاء مع المشاركين في منتدى المال: واجبنا تأمين الكهرباء لكن الخطة أصبحت مسيسة

أعلن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أن "أولوية الحكومة للمرحلة المقبلة هي التركيز على القطاعات الإنتاجية، وسبل النهوض بهذه القطاعات وتكبير حجم اقتصادنا وان نرفع معدلات النمو ونؤمن فرص العمل للشباب"، مشيراً إلى أن "جميع المشاريع التي سيتضمنها برنامج الإنفاق الاستثماري الذي تحمله الحكومة إلى مؤتمر "سيدر" في باريس، ستعرض على مجلس الوزراء لمناقشتها من قبل كافة الأطراف السياسيين المشاركين بالحكومة لإقرارها". وأوضح الحريري أن "الحكومة تتعامل بواقعية مع هذا البرنامج - الخطة والذي يمتد على مدى عشر سنوات، ويشمل مشاريع بقيمة 16 مليار دولار".

وكالة الأناضول

رئيس الأركان التركي يتفقد الوحدات على الحدود مع العراق

أجرى رئيس هيئة الأركان التركية خلوصي أكار الأربعاء، جولة تفقدية للوحدات والمقار والمخافر الموجودة في قضاءي "شمدينلي" و"يوكسك أوفا" بولاية هكاري الحدودية مع العراق، جنوب شرقي البلاد. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، أن كلاً من قادة القوات البرية "يشار غولر"، والجوية "حسن كوجوك يوز"، والبحرية "عدنان أوزبال"، إضافة إلى قائد الجيش الثاني الفريق أول إسماعيل متين تمل، رافقوا أكار في الجولة. ونقل البيان تصريحات لأكار خلال الجولة قال فيها، إن العمليات العسكرية المتواصلة في الفترة الأخيرة بمناطق جنوب شرقي البلاد، ألحقت خسائر كبيرة بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

الملك يجري مباحثات مع رئيس الوزراء الهولندي في لاهاي

ركزت مباحثات الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في مدينة لاهاي الأربعاء، على سبل الارتقاء بالعلاقات الأردنية الهولندية في مختلف المجالات، إضافة إلى التطورات الإقليمية الراهنة. واتفق الملك ورئيس الوزراء الهولندي على توسيع التعاون بين البلدين، خصوصاً في الميادين التجارية والطاقة المتجددة، والزراعة وإدارة المياه والنقل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والابتكار والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعسكرية.

وكالة فرنس برس

توسك سيطلب من الدول الـ27 موافقة مبدئية على الاتفاق الانتقالي مع بريطانيا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك الأربعاء أنه سيطلب من الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التي ستعقد قمة الجمعة بدون المملكة المتحدة، أن توافق "مبدئياً" على الاتفاق حول المرحلة الانتقالية التي تلي خروج المملكة من الاتحاد.

وكالة أنباء شينخوا

الرئيس شي يتعهد بالاستمرار في خدمة الشعب خلال الاجتماع الختامي للدورة السنوية للمجلس الوطني

تعهد الرئيس الصيني شي جين بينغ (الثلاثاء) بالاستمرار في خدمة الشعب، وذلك خلال الاجتماع الختامي للدورة السنوية للمجلس الوطني الـ 13 لنواب الشعب الصيني. وقال شي في خطابه "تولي هذا المنصب العظيم، منصب رئيس جمهورية الصين الشعبية، مهمة مجيدة ومسئولية كبيرة. سأعمل بإخلاص، كما كنت دائماً، على الوفاء بمسئولياتي التي منحني إياها الدستور. وسأكون مخلصاً للوطن الأم والشعب وسأنفذ مهمتي بضمير حي ودقة وسأبذل كل جهدي وسأكون مجتهداً في العمل وسأظل مخلصاً.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

العام الإيراني الجديد عام تعاون مكثف بين إيران والعراق

أفادت الإحصائيات بأنّ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين إيران والعراق خلال السنة الإيرانية المنصرمة، بلغ 6 مليارات دولار وكانت النسبة الإجمالية العامة للتبادل الاقتصادي بين البلدين بلغت 14 مليار دولار. وخلال العام المنصرم زارت عشرات الوفود الاقتصادية والسياسية الإيرانية العراقية كلا البلدين فضلاً عن زيارات رسمية قامت بها شخصيات رفيعة المستوي أهمها زيارة النائب الاول لرئيس الجمهورية إسحاق جهانغيري لبغداد التقى خلالها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ومجموعة من الشخصيات السياسية العراقية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين.