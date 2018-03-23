الشرق الأوسط 19/3/2018

الاتحاد الأوروبي مطالب بإعادة تقييم أولوياته واعتماد حكم الفيديو المساعد

"يويفا" يعاقب بشكتاش بسبب قطة ويتغاضى عن خطايا التحايل على الحكام

من المفترض أن جميع عشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم قد أصبحوا على علم الآن بالأخبار المطمئنة التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحاول بشكل دائم إيجاد طرق مختلفة لعلاج المشكلات التي تواجه كرة القدم، لدرجة أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق نادي بشكتاش التركي بسبب نزول قطة إلى أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة لفترة وجيزة!

الشرق الأوسط 19/3/2018

الاتحاد الأوروبي مطالب بإعادة تقييم أولوياته واعتماد حكم الفيديو المساعد

"يويفا" يعاقب بشكتاش بسبب قطة ويتغاضى عن خطايا التحايل على الحكام

من المفترض أن جميع عشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم قد أصبحوا على علم الآن بالأخبار المطمئنة التي تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) يحاول بشكل دائم إيجاد طرق مختلفة لعلاج المشكلات التي تواجه كرة القدم، لدرجة أنه اتخذ إجراءات تأديبية بحق نادي بشكتاش التركي بسبب نزول قطة إلى أرض الملعب خلال مباراة الفريق أمام بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا، الأمر الذي أدى إلى إيقاف المباراة لفترة وجيزة!

الشرق الأوسط 20/3/2018

النجم الأرجنتيني ما زال يتحسر على خسارة نهائي 2014

ميسي: أحلم برفع كأس العالم

أكد ليونيل ميسي، قائد ونجم المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن حلمه هو الفوز بمونديال 2018 في روسيا ورفع كأس البطولة بعد الألم الذي شعر به عقب خسارته أمام ألمانيا في نهاية مونديال البرازيل 2014.

القضية قد تجبر البرتغالي على الرحيل من ريال مدريد

"الضرائب" الإسبانية تصر على معاقبة رونالدو بالحبس

عادت قضية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، مع مصلحة الضرائب الإسبانية، لتطغى على الأحداث الرياضية مجدداً، بعد إصرار الأخيرة على المضي قدماً لإصدار حكم بحبس اللاعب.

الأنوار 21/3/2018

الكشف عن القميص الإحتياطي لمنتخب المانيا

أزاح الاتحاد الألماني لكرة القدم، الستار عن القميص الاحتياطي لمنتخب البلاد الأول الذي سيستخدمه ببطولة كأس العالم 2018 في روسيا، والذي يشبه في تصميمه القميص الذي ارتداه الفريق في مونديال إيطاليا 1990.

اللواء 21/3/2018

ميسي يكشف أسرار أمراضه وكيفية علاجها والشفاء منها

كشف اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، عن بعض التفاصيل المتعلقة بنظامه الغذائي. واعترف البرغوث، أن الحلويات بصفة عامة، والشيكولاتة بشكل خاص، كانتا ضمن قائمة مأكولاته في الماضي، ولكنه أكد أنه توقف عن تناولهما بشكل مبالغ فيه حالياً. وأضاف صاحب الخمس كرات ذهبية: "كنت أتناول الشوكولاتة والحلويات والمياه الغازية، الآن آكل بشكل جيد، أسماك ولحوم وخضروات، أتناول كل شيء ولكن بنظام".

الجمهورية 21/3/2018

نجم البيرو إلى السجن؟

علم لدى محكمة التحكيم الرياضي (كاس) أنها ستستمع في أواخر نيسان المقبل إلى قائد ومهاجم منتخب البيرو في الكرة القدم باولو غيريرو، الساعي إلى إلغاء عقوبة إيقافه بسبب المنشطات رغم تقليصها إلى 6 أشهر.