TL

مجلس الأمن الدولي لا يرى مبرراً لأي تصعيد في الجنوب اللبناني رغم عدم ترسيم الحدود وهو يؤكد على القرار 1701،

هذا الموقف يعطي انطباعاً بأن الدول الكبرى تشدد على عدم نشوء حرب في الجنوب ويؤكد على دعم الاستقرار.

المنار

وبحلول فجر اليوم كانت الباصات الخضر ترسم على الطريق إلى إدلب مشهداً إضافياً لواقع المسلحين ورعاتهم المكابرين.. مرة جديدة عادت الباصات لتنقل بقايا التكفير إلى سجنهم الكبير في إدلب السورية.. على أن السجن المفروض على المدنيين في الغوطة الشرقية من قبل الجماعات الإرهابية لن يطول بقاؤه مع القرار السوري الواضح بتنظيف الخاصرة الدمشقية من بقايا هؤلاء..

nbn

على 917 مرشحاً رسا عدد المرشحين بعد انسحاب 58 وإلغاء ترشيح واحد مع انتهاء مهلة سحب الترشيحات منتصف الليلة الماضية، أما مهلة تشكيل وتسجيل اللوائح في وزارة الداخلية فتنتهي منتصف ليل الإثنين المقبل، وفي فترة الأيام الخمسة التي تسبق الساعة الصفر تبلغ المشاورات والاتصالات الانتخابية ذروتها لتكريس ما تبقى من تفاهمات أو افتراقات على مستوى اللوائح.

mtv

يقترب المعنيون بالاستحقاق الانتخابي من استنفاد كل وسائل التحالف في ما بينهم من صنف التحالف الاستتباعي، وصولاً الى التحالف الإلغائي مروراً بتحالف الأضاحي أو تحالف المصاعب.

NTV

ترتفع حرارة إعلان اللوائح الانتخابية لتبلغ استقرارها يوم الإثنين المقبل والمهلة المعدودة المتبقية ستشكل آخر فرص التشاور وتركيب التحالفات، قبل أن يفترق كل في طريقه على قاعدة لا "تقلْ شئنا فإن القانون شاء" ثلاث عشْرة لائحة سجلت في وزارة الداخلية حتى اليوم في انتظار ما سيراكمه نهار السادس والعشرين من الجاري.

المستقبل

غداً أول الغيث للوائح الزرقاء، غداً يعلن الرئيس سعد الحريري من بيت الوسط بعد الظهر لائحة تيار المستقبل لدائرة بيروت الثانية، وبعد غد السبت يعلن لائحة عكار، والأحد لائحة طرابلس المنية الضنية. وبانتظار إقفال باب تسجيل اللوائح، فإن تيمور جنبلاط سجل رسمياً لائحة المصالحة لدائرة الشوف عاليه بالتحالف مع المستقبل والقوات اللبنانية، كذلك تواصلت عملية انسحاب عدد من المرشحين من بيت الوسط ووضع ترشيحات أخرى في تصرف الرئيس الحريري.

OTV

بعد فجر الثلاثاء المقبل، الواقع في السابع والعشرين من آذار الجاري، لن يعلو صوت فوق صوت تصحيح التمثيل، وتصحيح الرؤية، وتصحيح المسار، بإرادة شعب يستعد لممارسة ديمقراطية عائدة بعد طول تغييب. فاعتباراً من منتصف ليل الاثنين- الثلاثاء المقبل، ومع انتهاء مهلة تسجيل اللوائح، تكون الصورة اكتملت في الدوائر، والمشهد ارتسم على مساحة الوطن.

LBC

في اليوم الأول غداة انتهاء مهلة سحب الترشيحات، تبين أن المنسحبين لا يتجاوز عددهم الستين، فيما بقي في الميدان نحو تسعمئة مرشح ستتشكل منهم اللوائح. أما من لن يحالفه الحظ ويدخل في لائحة، فسيكون مصيره كمصير المنسحبين، لأنْ لا مرشحين منفردين وعلى الرغم من أن المهلة المتبقية لتسجيل اللوائح هي ثلاثة أيام عمل، فإن البرودة ما زالت تميز عملية التسجيل، بحيث لم يسجل اليوم سوى أربعة لوائح ليصبح المجموع ثلاث عشرة لائحة.

الميادين

وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يزور القارة الأفريقية للمرة الأولى منذ عشر سنوات، في إطار تغطية إعلامية ضيقة، ويلتقي مسؤولين أفارقة في عدد من الدول الأفريقية، ويصّرح أن الفرص لإسرائيل في أفريقيا لا تعد ولا تحصى، معتبراً أن كل دولة تتحالف معها إسرائيل تطرد منها إيران وتعزلها أكثر.

الجزيرة

تأجل مجدداً افتتاح مفاعل "براكة" لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في الإمارات بسبب مشاكل في التدريب، حيث لا يزال العمال المعنيون يفتقرون للخبرة في هذا المجال، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

العربية

أعلن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية في دورتها الـ29 ستعقد في 15 نيسان المقبل في الرياض.