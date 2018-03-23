THE NEW YOURK TIMES

الصين تخطط لفرض رسوم جمركية على بضائع أميركية للرد على سياسات ترامب

أعلنت الصين أنها تخطط لفرض رسوم جمركية بقيمة 3 مليارات دولار على بضائع أميركية كالفاكهة ولحوم الخنزير والنبيذ وأنابيب الفولاذ وأكثر من مئة منتج آخر للرد على الولايات المتحدة بعد أن اقترح الرئيس ترامب رسوماً على بضائع صينية تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار. وأصدرت وزارة التجارة الصينية تهديدها في بيان نُشر على الإنترنت، أشارت فيه إلى أن إجراءاتها المقترحة تأتي ‏للرد على قرار إدارة الرئيس ترامب وهي بمثابة طلقة تحذيرية في وجه إجراءات ترامب التجارية.‏ الرسوم الصينية ستوازن الخسائر التي ستُمنى بها الصين بسبب زيادة الرسوم الجمركية الأميركية ضد البضائع ‏‏الصينية، فيما حث الناطق باسم وزارة التجارة الصينية الإدارة الأميركية على تهدئة مخاوف الصين سريعاً من خلال ‏‏الحوار والتشاور وتجنّب حصول أضرار، يمكن أن تلحق بأوجه التعاون الصينية – الأميركية الكثيرة.

The Telegraph

حرب باردة: غافن وليامسون يحضر السفن الحربية لحماية قطاع صيد الأسماك البريطاني بعد "بريكزيت"

استحصلت بريطانيا على سفن عسكرية حديثة لحماية مياهها وثروتها السمكية من الاتحاد الأوروبي ومن بلدان أخرى بعد "بريكزيت"، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع البريطانية. وقال وزير الدفاع البريطاني غافن وليامسون إن السفن ستكون جاهزة فيما كشف عن أول سفينة من خمس سفن بلغ ثمن كل واحدة منها 116 مليون جنيه استرليني، ستشكّل جزءاً من مجموعة السفن الملكية المكلّفة بحماية قطاع صيد الأسماك، ولتكون في الوقت نفسه مصدر معلومات يحيط بالمملكة المتحدة، ويساعد في الحفاظ على الثروة السمكية البريطانية. السفن المبنية في اسكتلندا من قبل شركة "بي آي إي" مصمّمة بشكل خاص لحماية سفن الصيد، وستشكّل جزءاً من ‏مجموعة بحرية لمواجهة التهريب والمساعدة في خفر السواحل ومواجهة الإرهاب وتنفيذ مهام بحرية دفاعية.



روسيا اليوم

بلجيكا: الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى قناة دائمة للحوار السياسي مع روسيا

عبّر رئيس وزراء بلجيكا شارل ميشال، عن دعمه لإقامة قناة سياسية دائمة رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي وروسيا لبحث الخلافات القائمة بين الجانبين. وقال ميشال في ختام الجلسة العامة الأولى لقمة الاتحاد الأوروبي، التي انطلقت اليوم الخميس في بروكسل: "نتحدث كثيراً عن روسيا، لكننا نتحدث قليلاً معها. لا يمكننـا أن نكون ساذجين، علينا إقامة قناة دائمة للحوار السياسي الرفيع المستوى مع روسيا لبحث الاختلافات الكبيرة الموجودة بيننا".

واعتبر ميشال أن "روسيا تلعب دوراً مؤجّجاً للمشاكل على الحدود الجنوبية والشرقية للاتحاد الأوروبي، ونشعر بعواقب أفعالها، مع ذلك إذا أردنا استقرار الوضع، مثلاً، في ليبيا، فعلينا التحدث مع روسيا والاستفادة من نفوذها لأنها لاعب هام في المنطقة".

وفي ما يتعلق بقضية تسميم عميل الاستخبارات الروسية البريطانية المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا، وصف رئيس الوزراء البلجيكي ما حدث لسكريبال بـ"واقعة خطيرة جداً يجب النظر فيها ولا بد من أن تكون لها آثار".