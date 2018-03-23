الوكالة الوطنية للإعلام

الحريري ناقش وممثلي المجتمع المدني أهداف مؤتمر سيدر: الحكومة ستضمن شفافية تنفيذ خطتها لإحداث التغيير المطلوب

التقى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، في السراي الحكومي، ممثلين عن منظمات المجتمع المدني ومراكز أبحاث، في إطار حلقة التشاور التي يجريها مع الجهات السياسية والقطاعات الاقتصادية لشرح برنامج النهوض الاقتصادي الذي ستعرضه الحكومة اللبنانية على مؤتمر "سيدر" في باريس مطلع نيسان المقبل. حضر اللقاء الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائي فيليب لازاريني ومستشارو الرئيس الحريري نديم المنلا وفادي فواز وناصر ياسين من الجامعة الأميركية، وأجرى رئيس مجلس الوزراء معهم حواراً تناول فيه تفاصيل المؤتمر وأهدافه والتوقعات منه.

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي الوضع في سورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في سورية والسياسات الاستفزازية وغير الودية من قبل بريطانيا تجاه روسيا .

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن الحديث تطرق خلال الاجتماع الذي جرى في موسكو اليوم إلى بعض الأزمات الإقليمية وبصورة خاصة الوضع في سورية حيث تتواصل بنجاح عملية خروج المدنيين من الغوطة الشرقية.

وأضاف بيسكوف إن بوتين أبلغ أعضاء المجلس بنتائج الاتصالات الهاتفية العديدة مع رؤساء الدول الأجنبية وقادة المنظمات الدولية والتي بحث خلالها معهم مسائل العلاقات الثنائية والدولية والقضايا الملحة المطروحة على جدول الأعمال الاقتصادي والاجتماعي.

وكالة أنباء شينخوا

مجلس الأمن يجدد تفويض لجنة الخبراء بشأن كوريا الديمقراطية

اعتمد مجلس الأمن الدولي (الأربعاء) بالإجماع القرار رقم 2407 لتمديد التفويض الممنوح للجنة الخبراء المختصة بمساعدة لجنة العقوبات المفروضة على كوريا الديمقراطية التي نص عليها القرار رقم 1718، حيث سيمتد التفويض حتى 24 نيسان 2019.

يأتي القرار بعد وقت قصير من تسليم التقرير النهائي الصادر عن لجنة الخبراء لمجلس الأمن في الأول من آذار الجاري. وبحسب القرار فإن انتشار الأسلحة النوووية والكيماوية والبيولوجية، علاوة على وسائل إطلاقها، يشكل تهديداً مستمراً للسلم والأمن الدولي.

وسيراجع مجلس الأمن التفويض وسيتخذ الإجراء المناسب بشأن مد التفويض مرة أخرى في موعد أقصاه 24 آذار 2019.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يخطر "زميله" بتفاصيل اتصاله الهاتفي مع ترامب

بحث الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستيه، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس، حادثة سالزبوري، وضرورة مشاركة موسكو في التحقيق حول الحادثة.

وجاء في بيان عن مكتب الرئاسة الفنلندية: "الرئيس نينيستيه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجريا محادثة هاتفية في 22 آذار 2018. بحث الرئيسان قضايا الأمن الدولي واستراتيجية الاستقرار. أشار الرئيس نينيستيه إلى أن الجانب الفنلندي قلق للغاية بشأن حادثة سالزبوري، وقال بأن المساهمة الروسية في التحقيق ضرورية".