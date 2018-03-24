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سُجّل اليوم إعلان كثيف للوائح في بيروت وعدد من المناطق ويُنتظر أن يتواصل هذا الأمر غداً قبل انتهاء مرحلة تسجيل اللوائح. ومن المقرّر أن تبدأ الاسبوع المقبل حركة مهرجانات انتخابية في سياق التحضير لاستحقاق السادس من أيار.

المنار

قبل يوم عمل واحد على انتهاء فترة تسجيل اللوائح الانتخابية الاثنين المقبل، إحدى وثلاثون لائحة باتت جاهزة للتنافس، فيما أنفاس بعض المرشحين محبوسة حتى اكتمال المشهد العام على مساحة لبنان.

nbn

البلاد دخلت في فلك الساعات الأخيرة الفاصلة عن انتهاء مهلة التسجيل ومعها كرّت سبحة الإعلان عن ولادة اللوائح في مختلف الدوائر. ومع بدء العد العكسي ازداد عدد العازفين عن وتر الترشح ولا سيما أولئك الذين لم يجدوا لائحة ينضمّون إليها.

mtv

انتخابياً، عطلة نهاية الاسبوع بدأت وهي حافلة على صعيد إعلان اللوائح وخصوصاً أن مهلة تشكيل اللوائح وإبلاغ وزارة الداخيلة بها تنتهي منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، ويُنتظر أن يشكّل اكتمال اللوائح منطلقاً لبدء الحماوة الانتخابية الفعلية ولارتفاع حدة الخطاب السياسي.

NTV

ساهم حشد اللوائح في الاحتباس الحراري وفي انتشار مناخ محتدم في الطقس السياسي، وإذا كانت معدّلات الحرارة إلى ارتفاع فإن المعادلات الانتخابية إلى مزيد من التعبئة قبل الاثنين المهلة الأخيرة لتسجيل اللوائح.

المستقبل

العد العكسي لإقفال باب تسجيل اللوائح في وزارة الداخلية ليل الإثنين – الثلاثاء انطلق لتتواصل اليوم مسيرة إعلان اللوائح، وليعلن تيار "المستقبل" لائحة بيروت الثانية، وليؤكّد رئيس مجلس الوزراء من بيت الوسط أنه في زمن الانتخابات تُرمى الوعود على اللبنانيين من كل الجهات لكن السماء الزرقاء لا تُمطر وعوداً وكلاماً.

OTV

في جنوب فرنسا إرهاب داعش يضرب من جديد، وفي شمال سوريا إرهاب من نوع آخر يستكمل ضرب ما تبقى من مقدّسات، من دون أن يقضي على الإيمان وما صمد من شاهد على تاريخ من دون أن يعني استهداف الحجر إسقاط الحضارة. أما في لبنان من شماله إلى جنوبه فالديمقراطية العائدة خير تكريس للانتصار على الإرهاب المحقق بوحدة الشعب وقوة الجيش وقدرة المقاومة، وتأكيد رئيس الجمهورية أن ما من أمر ممكن أن يكدّر العلاقات اللبنانية السعودية بعد اليوم خير مؤشر إلى استقرار ثابت.

LBC

31 لائحة هو عدد اللوائح التي تم تسجيلها حتى اليوم في وزارة الداخلية، وبما أن غداً السبت وبعد غد الأحد يوما عطلة، لم يعد أمام اللوائح المتبقية سوى 16 ساعة بعد غد الاثنين من الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل لتسجيل ما تبقى من لوائح.

الميادين

أكّد رئيس ​المفوضية الأوروبية​ ​جان كلود يونكر​، في مؤتمر صحافي، "أنّه يسعى لتحسين التعاون مع ​تركيا​ خلال قمة فارنا، يوم الإثنين المقبل"، مشدّداً على أنّه "سيكون هناك حواراً مفتوحاً وصريحاً لحلّ خلافات وجهات النظر بين ​الاتحاد الأوروبي​ والرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​".

الجزيرة

لفت المدعي العام الفرنسي، إلى أنّ "الهجوم جنوب البلاد يؤكّد أنّ مستوى التهديد لم ينخفض"، مشيراً إلى أنّ "التهديد يأتي من متطرّفين موجودين على الأراضي الفرنسية"، كاشفاً عن "وقوع جريحين من قوات النخبة بعملية تحرير الرهائن".

العربية

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، عن "سقوط 3 قتلى و16 جريحاً في الهجوم جنوبي ​فرنسا​"، مؤكّداً أنّ "الهجوم جنوبي فرنسا هو هجوم إرهابي إسلامي".