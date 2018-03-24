النهار/ روزانا بو منصف

اعتبرت أن فرصة لبنان الأخيرة هي في مؤتمر "سيدر"، وقالت ينبغي التحضير لإشراك قطاعات خاصة بحيث تكون المرحلة المقبلة مرحلة الخصخصة والواقع الراهن أكان في الكهرباء أو الاتصالات أو في الطيران المدني. ورأت أن البلد غير قابل للاستمرار على هذا النحو وهناك إجراءات تعسفية ينبغي أن يتخذها المسؤولون.

الجمهورية/ جورج شاهين

نقل عن زوّار العاصمة الأميركية واشنطن أن هناك تمهيد لضربة في سوريا، ولفتوا إلى مراقبة تحرّكات الأسطول الأميركي في البحر المتوسط لتحديد توقيتها في موعدين متوقعين. وسأل هل تحصل الضربة قبل الانتخابات النيابية فتعطّلها، أو بعدها فتؤجّل نقل السفارة الأميركية إلى القدس؟

الجمهورية/ طارق ترشيشي

قال يخطئ من يظن أن الانتخابات المقبلة ستكون بالنزاهة والشفافية المتوخاة، فكثيرون من الآن يتوقعون أنها ستشهد أعلى نسبة من الطعون أمام المجلس الدستوري، ورأى أنه ليس مستغرباً ما يُقال عن أن الرشوة الانتخابية بدأت تُمارَس من الآن.

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت إن الأونروا الموضوعة لعودة النازحين لا تسهّل عودتهم بل تعقدها، لذلك الخشية من أن لا يأتي مؤتمر بروكسل على قدر التوقعات إلا بقيمة المساعدات المالية التي قد ترتفع بهدف إبقاء النازحين في دول الجوار على رأسها لبنان إلى حين انتهاء الأزمة السورية بشكل كامل. ورأت أنه إذا لم يتجاوب المجتمع الدولي مع لبنان سيبقى أمامه أن يعود إلى فكرة بحث عودة النازحين مع سوريا، لاسيما وأن ثمة مشاورات قيد البحث في هذا السياق.