The New York Times

قاضٍ إسباني يسجن 5 قادة كاتالونيين موجّهاً ضربة ضد الحركة الانفصالية

أمر قاضي المحكمة العليا في إسبانيا الجمعة بسجن خمسة سياسيين كاتالونيين من دون منحهم إمكانية الخروج بكفالة، وهو قرار أعاد إشعال فتيل التوترات في المنطقة في حين كانت الحكومة المركزية تسعى لقمع الحركة الانفصالية. كما أصدر القاضي نفسه مذكّرات اعتقال دولية بحق 6 سياسيين كاتالونيين آخرين من بينهم الزعيم السابق للحركة الانفصالية كارليس بوتشيمون الذي كان قد غادر إسبانيا لتجنّب الاعتقال. ويعتزم المدّعون العامون في إسبانيا سجن بوتشيمون وغيره من القادة الانفصاليين لمدة عقود في السجن بسبب خرق ‏الدستور الإسباني من خلال إجراء استفتاء، اعتبرته مدريد استفتاءً غير شرعي في تشرين الأول من العام الماضي.‏ وكان النواب الانفصاليون قد حاولوا الخميس انتخاب رئيس إقليمي جديد خلفاً لبوتشيمون، ولكن المرشح عن الأحزاب ‏الانفصالية الأساسية التي فازت مجدداً في انتخابات الإقليم جوردي تورول فشل في جمع الأصوات الكافية التي تؤهّله ‏للفوز.‏

روسيا اليوم

أردوغان يبلغ ماكرون انزعاجه من "المزاعم" حول عملية أنقرة في عفرين

أعرب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، هاتفياً، عن انزعاجه من "المزاعم" حول حملة أنقرة في عفرين السورية، حسبما أفاد مصدر بالرئاسة التركية، الجمعة. وقالت السلطات التركية مراراً إن منطقة عفرين (شمال غرب سوريا)، التي تقطنها أغلبية كردية وتتمركز فيها "وحدات حماية الشعب"، مثلت خطراً حقيقياً على أمن تركيا. وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" الكردية وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكوّنان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

روسيا اليوم

إيطاليا تدعو أوروبا إلى عدم إغلاق باب الحوار مع روسيا على خلفية قضية سكريبال

أكّد رئيس الوزراء الإيطالي باولو جينتيلوني دعم بلاده لموقف الاتحاد الأوروبي في "قضية سكريبال"، لكنه دعا بروكسل إلى الحفاظ على الحوار مع روسيا وتجنّب تصعيد التوتر معها. وقال جينتيلوني، خلال مؤتمر صحفي أجراه في ختام قمة الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في بروكسل: "عبّرت إيطاليا بوضوح عن موافقتها مع البيان المعتمد وانضمّت إلى بريطانيا، لكنها تشدّد على ضرورة ألا يؤدي هذا الموقف والإدانة إلى التصعيد وألا يُغلق باب الحوار مع روسيا والذي يتّسم بأهمية خاصة في المرحلة الجيوسياسية الراهنة". وفي البيان الختامي الذي اعتمدته قمة الاتحاد الأوروبي بعد أكثر من 3 ساعات من المناقشات، قدّمت دول الاتحاد رداً مشتركاً على واقعة تسميم عميل الاستخبارات الروسية البريطانية المزدوج السابق، سيرغي سكريبال، في مدينة سالزبوري البريطانية مطلع آذار الجاري، والتي وجّهت بريطانيا أصابع الاتهام إلى روسيا بتدبير العملية.