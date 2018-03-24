الوكالة الوطنية للإعلام

عون استقبل الراعي وسفير جورجيا ومجلس الأعمال اللبناني السعودي: العلاقات مع السعودية عادت إلى طبيعتها وما من أمر يمكن أن يكدّرها

اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، أن "ما يقوم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة والمؤسسات الدستورية، عزز الثقة الدولية بلبنان الذي رغم صغره، فإنه عنصر استقرار في المنطقة ونقطة لقاء ويجب أن يبقى كذلك". ودعا البطريرك الراعي اللبنانيين إلى "العمل لتوفير الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي"، ولفت إلى أن "الرئيس عون يحمل هماً كبيراً لجهة النهوض بالوضع الاقتصادي في البلاد". موقف الراعي جاء بعد زيارة قام بها قبل ظهر اليوم إلى قصر بعبدا، وحضر جانباً منها النائب البطريركي الجديد المطران رفيق الورشا، مدير الإعلام والبروتوكول في البطريركية المارونية المحامي وليد غياض. ووجّه البطريرك الراعي للرئيس عون، دعوة لحضور الاحتفال بسيامة المطران الورشا والمطران الجديد للأبرشية المارونية في أفريقيا سيمون فضول في 7 تموز المقبل. وخلال الخلوة بين الرئيس عون والبطريرك الراعي، عرضت الأوضاع العامة في البلاد والتطورات السياسية الراهنة، وأوضاع القطاع التعليمي والمؤسسات التربوية.

وكالة الأناضول

أردوغان يؤكّد عزم بلاده على مواصلة مكافحة الإرهاب

جدّد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، التأكيد على عزم بلاده مواصلة كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية، منتقداً أطرافاً تسعى لعرقلتها في هذا الصدد. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، اليوم الجمعة، خلال مؤتمر لحزبه "العدالة والتنمية" في مدينة اسطنبول. وأشار أردوغان، إلى أن تركيا تلاحق الإرهابيين في كل مكان، داخل أراضيها وخارجها، وأنها ستلاحقهم أينما فرّوا. وشدّد على أن حكومة بلاده أعلنت أنها ستدخل عفرين السورية على حين غرّة للقضاء على الإرهابيين، وحقّقت بالفعل هدفها في هذا الإطار.

وكالة الأنباء الأردنية - بترا

لقاء يناقش تطوير علاقات الأردن التجارية مع تركيا

ناقشت جمعية الرخاء لرجال الاعمال الأردنيين مساء أمس الخميس خلال لقاء مع مجلس الأعمال التركي، آليات تطوير علاقات البلدين التجارية والاستثمارية على مستوى مؤسسات القطاع الخاص. وقال رئيس الجمعية فهد طويلة إن حجم التجارة بين البلدين ما زال متواضعاً ويميل للجانب التركي، معبّراً عن أمله بزيادة الاستثمارات التركية بالمملكة. كما عبّر عن أمله بأن تخصّص تركيا حصة لا بأس فيها من مشترياتها من الفوسفات والبوتاس لتعديل الميزان التجاري المشترك. وقال رئيس مجلس الأعمال التركي عمر فاروق من جانبه إن الأردن يُعدّ مركزاً للاستقرار في الشرق الأوسط ويتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تشجّع رجال الأعمال على الاستثمار فيها.

وكالة فرنس برس

قادة الاتحاد الاوروبي يتبنون الخطوط التوجيهية بشأن بريكست

أقرّ قادة الاتحاد الأوروبي الجمعة الخطوط التوجيهية للمرحلة المقبلة من محادثات بريكست مع لندن فيما حددوا حزيران كمهلة نهائية لتحقيق تقدم في مسألة إيرلندا الشمالية التي تُعد أساسية. وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي غادرت الاجتماع قبل الظهر، إن خطوة باقي قادة التكتل تمنح "ديناميكية جديدة" للمفاوضات من أجل شراكة "قوية" بين الجانبين في المجالين الاقتصادي والأمني، فيما يتوقع أن تكون المفاوضات صعبة قبيل انسحاب بريطانيا في غضون عام.

وكالة أنباء شينخوا

تقرير إخباري: شي وماكرون يتعهدان في اتصال هاتفي بتعميق العلاقات وبناء نظام تجاري عالمي مفتوح

تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الخميس) خلال اتصال هاتفي، بأن الصين وفرنسا سوف تنفذان بشكل مشترك التوافق بينهما حول تعميق العلاقات وتعزيز التعددية من أجل بناء نظام تجاري عالمي مفتوح. وهنأ ماكرون شي على انتخابه رئيساً للصين السبت الماضي خلال الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية للصين. وأشار شي إلى أن محادثة ماكرون الهاتفية عقب وقت قصير من اختتام الدورتين السنويتين تُعدّ تجسيداً للأهمية الكبيرة التي يوليها للتنمية الصينية وعلاقاتها مع فرنسا.

وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء - ارنا

يمكن حسم أزمات المنطقة عبر إيقاف التدخل الأجنبي

أكّد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في القضايا الدولية، بأنّ حسم أزمات المنطقة ومنها أزمة اليمن والبحرين وليبيا يتطلب حواراً إقليمياً حقيقياً وإيقاف التدخل الأجنبي. وكتب حسين أمير عبد اللهيان اليوم الجمعة على موقع تلغرام رداً على تعيين جون بولتن مستشاراً للأمن القومي الأمريكي: إنّ أعداء منطقتنا لا يفهمون سوي لغة القوة.