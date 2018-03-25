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من "المصالحة" فالإنماء" إلى "لبنان القوي للبنان القوي" وإلى "قلب هذه المنطقة أو تلك في قلب الوطن لبنان": شعارات تتلاحق مع تلاحق إعلان لوائح المرشحين للإنتخابات النيابية المحددة في السادس من أيار المقبل...

المنار

بعد طول احتباس، فاضت اللوائح الانتخابية على الشاشات، وخلط الحابل السياسي بالنابل الانتخابي، وعادت العجائبية اللبنانية، حيث حلفاء الدائرة، خصوم في الأخرى.

nbn

على مقياس الإستحقاق الإنتخابي هي ساعات فاصلة عن انتهاء مهلة تسجيل اللوائح التي بعضها ولد بشكل طبيعي بحكم تحالفات طبيعية وبعضها الآخر ولد قيصريا وبشق النفس بفعل المصلحة المتبادلة بين مكونات هذا النوع من اللوائح.

mtv

الحماوة الانتخابية تتصاعد، فمن أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب وصولاً إلى البقاع تواصل اليوم تشكيل اللوائح وإعلانها، وهو أمر سيستمر غداً على أن ينتهي منتصف ليل الإثنين الثلاثاء مع إقفال الباب الرسمي لتشكيل اللوائح.

NTV

اختلط الخصوم بالحلفاء وضاع المتابعون والمشاهدون حيث الحليف هنا. عدو انتخابي هناك وعلى الناخب غداً أن يتوخى السير بين الألغام وألا يقتنع بأنها تحالفات دائمة بل هي "مشوار نهار" ويستلزم هذا المشوار أن يلجأ المرشحون إلى كل أنواع الحروب بالكلمات واللكمات.

المستقبل

يوم ولادة اللوائح في مختلف المناطق والدوائر من الشمال إلى الجبل والبقاع والجنوب، قبل اليوم الأخير، الاثنين، الذي سيشهد انتهاء مهلة تسجيل اللوائح الانتخابية رسمياً في وزارة الداخلية، كان اللقاء الأكثر تعبيراً عن حرارة أهالي الشمال، تجاه الرئيس سعد الحريري.

OTV

على مسافة ثلاثة وأربعين يوماً من استحقاق 6 أيار، أعلن "التيار الوطني الحر" لوائحه الانتخابية ومرشحيه والحلفاء، في احتفال اختلف في الشكل والمضمون عن سائر الاحتفالات والمهرجانات الانتخابية.

LBC

إن منتصف ليل بعد غد الإثنين لناظره قريب، إذ بعد هذا التاريخ يتحدد عدد اللوائح لتنطلق المعارك رسمياً في سباق يمتد أربعين يوماً، وصولاً إلى اليوم الكبير في السادس من أيار.

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كشفت المتحدثة باسم ​الخارجية الأميركية​، ​هيذر ناويرت​، عن أن بلادها تدرس خياراتها للرد على روسيا، فيما يتعلق بقضية تسميم الجاسوس البريطاني سيرغي سكريبال بمدينة سالزبوري.