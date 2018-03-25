الديار / عيسى بو عيسى

تتسارع وتيرة اعلان اللوائح الانتخابية في دائرة كسروان – جبيل حيث بلغت حتى الساعة ثلاثة لوائح مكتملة من ثمانية أعضاء وجميعها يتواجد فيها مرشح شيعي عن مقعد قضاء جبيل كالسيد مصطفى الحسيني على لائحة الوزير السابق فريد هيكل الخازن والنائب السابق الدكتور محمود عواد على اللائحة التي تدعمها القوات اللبنانية والمرشح ربيع عواد الذي استقر ليل امس على لائحة التيار الوطني الحر باستثناء ما اصبح متاحاً لمرشح لمرشح حزب الله الشيخ حسين زعيتر للدخول في لائحة الوزير السابق جان لوي قرداحي لكون الدائرة ستشهد معركة قوية بين اربعة لوائح معدل الفوز فيها حسب الحاصل الانتخابي حوإلى 14.600 صوت.

الديار / فادي عيد

يوماً بعد يوم يرتفع ضجيج المعركة الانتخابية في دائرة كسروان – جبيل، وإن كان الصوت الأقوى اليوم في كسروان نظراً لحماوة المنافسة والتي تبدأ بالشعارات المرفوعة في الشوارع والساحات، وصولاً إلى الصالونات السياسية والبيوت الكسروانية التاريخية، إذ إن السباق الانتخابي في قرى وبلدات هذا القضاء يرتدي طابعاً خاصاً، كونه الدائرة الانتخابية الأساسية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والساحة البارزة التي سينزل فيها "التيار الوطني الحر" كل أدوات المواجهة السياسية والإنمائية والاجتماعية.