الشرق الأوسط

19/ 3 / 2018

اختراقات علمية وتقنية باهرة

تقدم "تكنولوجي ريفيو" الصادرة عن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا لائحة تضم أفضل 10 ابتكارات شهدها هذا العام.

دراسات جينية كبيرة تتيح للعلماء أن يتنبأوا بالأمراض الشائعة والخصائص البشرية. ويتمثل الاختراق في أنه بات بإمكان العلماء أن يستخدموا الجينوم الخاص بأي إنسان للتنبؤ باحتمالات إصابة الإنسان بأمراض القلب أو سرطان الثدي.

الأجنة الصناعية: بدأ العلماء بتشكيل أجنة عن طريق الخلايا الجذعية، أما أهمية الاختراق فهو أن الأجنة الصناعية تسهل على الباحثين دراسة البدايات الغامضة للحياة البشرية.

مواد "كوانتوم ليب": استخدم الباحثون أخيراً كمبيوتر كوانتوم لصناعة نماذج جزيئية بسيطة، وهذه البداية فقط. فقد طورت شركة " آي بي إم"، الهيكل الإلكتروني لجزيئية صغيرة عبر استخدام كمبيوتر كوانتوم بحجم سبعة كيوبت.

مدينة ذكية: تخطط مختبرات "ألفابيت سايدووك" لبناء منطقة متطورة تقنياً لمراجعة كيفية بناء وإدارة المدن.

مبارزة الشبكات العصبية: تتيح لإثنين من أنظمة الذكاء الصناعي أن يكتسبا مخيلة من خلال تطبيق ألعاب القط والفأر على البيانات. والمساهمون الأساسيون: غوغل براين- ديب مايند- نفيديا. يساهم هذا الإختراق في تطوير ما يشبه الحس الخيالي لدى الآلات.

طباعة معدنية ثلاثية الأبعاد

خصوصية كاملة لاستخدام الإنترنت: أداة جديدة طوّرت خصيصاً لتعاملات الـ"بلوك تشين" (سلسلة التكتل) تتيح القيام بتحويلات رقمية دون الكشف عن أي معلومات غير تلك المطلوبة في العملية.

غاز طبيعي خال من الكربون: مقاربة هندسية خاصة بالمصانع التي تعتمد على ثاني أكسيد الكربون في عملها.

الجمهورية

20 / 3 / 2018

خطورة الزيوت العطرية

كشفت دراسة أميركية جديدة أنّ الشباب الذين يتعرّضون بانتظام للزيوت العطرية، كزيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي، قد يكونون معرّضين لخطر الإصابة بـ "التثدي في مرحلة ما قبل البلوغ". فقد وجد الباحثون في المعهد الوطني لعلوم الصحّة البيئية أنّ 8 مواد كيماوية في الزيوت العطرية تعطل الهورمونات. وتوصلوا لهذه النتائج بعد أن قاسوا كيفية تغيير الإستروجين والأندروجين بمجرّد تعرّضهما للزيوت. كما راقبوا نشاط المخ، وهي الخطوة الأولى في مظاهر الخصائص الوراثية. وبينت كل مادة كيماوية درسها الفريق تغيّرات تظهر بشكل متكرّر في الأولاد المصابين بالتثدي.

الحياة

21 / 3 / 2018

وباء السل على حدود السياسة وحقوق الإنسان

يعتبر القضاء على وباء السل tuberculosis بحلول العام 2030 من أبرز أهداف "التنمية المستدامة" المعتمدة دولياً. وذهبت "منظمة الصحة العالمية" إلى أبعد، حين حددت عام 2035 للوصول إلى خفض وفيات السل بقرابة 95 في المئة، وخفض معدل الإصابة بالمرض نفسه بنحو 90 في المئة. وبصورة عامة، يصيب السل غالباً البالغين في سنوات العمر التي تشهد ذروة إنتاجيتهم. بيد أن الفئات العمرية كافة معرضة لخطره. وتحدث 95 في المئة من الحالات والوفيات في البلدان النامية، هي: الهند وأندونيسيا والصين ونيجيريا وباكستان وجنوب أفريقيا.

21 / 3 / 2018

صداقة قاتلة بين الإيدز ومرض يخنق الأنفاس

"استراتيجية دحر السل" التي اعتمدتها "منظمة الصحة العالمية" في العام 2014، هي مخطط يشمل البلدان كلها للقضاء على الوباء التنفسي الذي يمثله مرض السل، عبر الحد من الوفيات الناجمة عنه وخفض معدلات الإصابة به والتخلص من التكاليف الكارثية الناتجة منه.

وتحدد تلك الاستراتيجية الغايات العالمية المتعلقة بالآثار المترتبة على وباء السل، خصوصاً تلك المتمثلة في خفض معدل الوفيات الناجمة عنه بنسبة 90 في المئة، وخفض عدد الحالات الجديدة بنسبة 80 في المئة بين عامي 2015 و2030، وتشكل "الصداقة" بين فيروس نقص المناعة وبكتيريا السل، توليفة قاتلة لأن كل منهما يسرع في تطور الآخر. وفي 2015، توفي قرابة نصف مليون شخص من جراء السل المرتبط بفيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة.

23 / 3 / 2018

بروتينة مضادة لسرطان الكبد

أعلنت جامعة بازل السويسرية اكتشاف بروتينة قادرة على إبطاء تطور سرطان الكبد، ما يتيح تشخيصاً أسرع وفرصاً أكبر لبقاء المرضى على قيد الحياة.

وقالت الجامعة في بيان: "البروتينة المسماة "أل أتش بي بي" تمنع التكاثر غير المضبوط للخلايا السرطانية في الكبد". ويقلص غياب هذه البروتينة أمد حياة المرضى بسنتين. ويقوم العلاج الواجب تطويره على إعادة إنتاج هذه البروتينة لدى الأشخاص الذين يفتقدونها من طريق الآليات الجينية.

وأشار الباحثون إلى أن نقطة القوة الأخرى لهذه البروتينة هي أن رصدها "كعلامة حيوية من شأنه السماح للأطباء بتقديم خيارات علاجية أفضل".

الشرق الأوسط 23 / 3 /2018

داخل خوذة خفيفة الوزن وعالية الدقة علماء بريطانيون يطورون جهازاً لمسح المخ

للسماح للمريض بالحركة بشكل طبيعي خلال الفحص، طور علماء بريطانيون جهازاً خفيف الوزن عالي الدقة لمسح المخ يمكن ارتداؤه كخوذة.

ويأمل الباحثون الذين طوروا الجهاز ونشروا نتائج أبحاثهم في دورية "نيتشر" أن يحسن جهاز المسح الجديد جودة الأبحاث والعلاج بالنسبة للمرضى الذين ليس بوسعهم استخدام أجهزة التصوير المغناطيسي التقليدية المثبتة مثل الأطفال الذين يعانون من الصرع .

اختراع روسي يتحكم في رغبات الإنسان

أعلنت وكالة "روس أتوم" الروسية للأبحاث الذرية، عن تصميم مجمع يمكنه قراءة رغبات الإنسان والتحكم بها عن بعد دون الحاجة إلى أي اتصال مادي ملموس مباشر مع جسم الكائن الحي، أو إجراء عمل جراحي، أو زرع أجهزة في الجسد.

ويعتمد الجهاز الجديد آلية تسجيل النشاط في الحقول المغناطسية التي يولدها الدماغ، والتي تحمل عادة معلومات حول العمليات الجارية بداخله.