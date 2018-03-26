وكالة الأناضول

موفاز: بولتون حاول اقناعي بمهاجمة إيران

قال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، شاؤول موفاز، الأحد، إن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي الجديد، سبق وأن حاول إقناعه بمهاجمة إيران، إبّان توليه منصب مندوب بلاده لدى الأمم المتحدة. وقال موفاز الذي تولى وزارة الدفاع بين عامي 2002 و2006، في مؤتمر نظمته صحيفة "يديعوت أحرنوت" في تل أبيب:" أعرف جون بولتون منذ كان مندوباً للولايات المتحدة في الأمم المتحدة".

الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا

على خطى التنظيمات الإرهابية.. نظام أردوغان يستهدف المواقع الأثرية السورية بهدف تدمير حضارة السوريين

على خطى التنظيمات الإرهابية التي استباحت البشر والحجر ودمرت العديد من الآثار السورية في تدمر والرقة ودير الزور وحلب وغيرها، يسير النظام التركي بالنهج العدواني نفسه من خلال استباحته لمدينة عفرين وتدميره العديد من معالمها الحضارية كان آخرها استهداف موقع براد الأثري الذي يضم ضريح مار مارون فى شمال حلب.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بيسكوف يعلن برنامج عمل بوتين خلال الرئاسة الجديدة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، خلال مقابلة تلفزيونية، برنامج عمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الفترة الرئاسية الجديدة. وقال بيسكوف: "بوتين الذي نعرفه جميعاً ونتحد حوله، هو نفسه الذي يفهم ما نحتاجه في المستقبل، ورؤيته أوسع بكثير من الناخب العادي، والناس على يقين أنه إذا قال بوتين إنه يعلم إلى أي اتجاه نذهب وكيف فإنه سيحتفظ بكلمته…".